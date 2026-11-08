15 லட்சம் பேர் தீபாவளி பயணம்; வெறிச்சோடியது தலைநகர் சென்னை
15 லட்சம் பேர் தீபாவளி பயணம்; வெறிச்சோடியது தலைநகர் சென்னை
ADDED : நவ 08, 2026 03:14 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:14 PM
தீபாவளியைக் கொண்டாட சொந்த ஊர்களுக்கு அரசு பஸ்களில் 5.65 லட்சம் பேர் பயணம் செய்துள்ளனர். ஒட்டுமொத்தமாக 15 லட்சம் பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றதால் தலைநகர் சென்னை வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.
சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு வழக்கமாக புறப்படும் பஸ்களுடன், தீபாவளிக்காக சிறப்பு பஸ்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த 3 நாட்களில் மட்டும் மொத்தம் 13,108 பஸ்களில் கிட்டத்தட்ட 5.65 லட்சம் பயணிகள் சென்றிருக்கின்றனர்.
நவ.5ம் தேதி முதல் நவ.7ம் தேதி வரை வழக்கமாக இயக்கப்படும் 6573 பஸ்களுடன், கூடுதலாக 9086 சிறப்பு பஸ்களும் இயக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. மொத்தம் பஸ்களின் எண்ணிக்கை 15,659 ஆகும். இவற்றில் நவ. 5 மற்றும் 6 தேதிகளில் 8296 பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு, 3.79 லட்சம் பயணிகளும், ஒட்டு மொத்தமாக 3 நாட்களில் 5.65 லட்சம் பேரும் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று இருக்கின்றனர்.
அரசு பஸ்களில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தரை லட்சம் பேர் பயணித்துள்ள நிலையில், ரயில்கள்,சொந்த வாகனங்களை பயன்படுத்தி சொந்த ஊர்களுக்கு பலரும் சென்றுள்ளனர்.
15 லட்சம் பேர் சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றிருப்பதால் வழக்கமாக பரபரப்பாக காணப்படும் சென்னை வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது. முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து நெருக்கடி இன்றி, குறைந்த அளவு வாகனங்களே இயக்கப்படுகின்றன.