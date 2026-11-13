தீப திருவிழா பாதுகாப்பு பணியில் 15,000 போலீசார்; டி.ஜிபி., தகவல்
தீப திருவிழா பாதுகாப்பு பணியில் 15,000 போலீசார்; டி.ஜிபி., தகவல்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 09:46 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் தீப திருவிழா நாளை, 15ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது. தினமும் காலை, இரவு, விநாயகர், வள்ளி தெய்வானை சுப்பிரமணியர், உண்ணாமுலையம்மன் சமேத அருணாசலேஸ்வரர், பராசக்தி அம்மன், சண்டிகேஸ்வரர் ஆகிய, பஞ்ச மூர்த்திகள் சுவாமி வீதி உலா நடக்கும். 21ல், பஞ்ச மூர்த்திகள் தேரோட்டம் நடக்கும். 24ல், 2,668 அடி உயர மலை உச்சியில் மஹா தீபம் ஏற்றப்படும். விழாவை காண பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து, 50 லட்சம் பக்தர்கள் வருகை தருவர். விழா பாதுகாப்பு குறித்து தமிழக டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால், நேற்று அருணாசலேஸ்வரர்கோவிலில் பாதுகாப்பு பணிகள் செய்வது குறித்து ஆய்வு செய்தார். அப்போது கோவிலின், மஹா தீபம் ஏற்றும்போது பக்தர்களுக்கு பஞ்ச மூர்த்திகள் காட்சி தரும், 3ம் பிரகாரம், 1 மற்றும், 2ம் பிரகாரம், ராஜ கோபுரம், கிரிவலப்பாதை, உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆய்வில் ஈடுபட்டார். ஆய்வின்போது ஏ.டி.ஜி.பி., அன்பு, வேலுார் சரக டி.ஐ.ஜி., மகேஷ், திருவண்ணாமலை எஸ்.பி., உதயகுமார் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.
பின்னர் டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் கூறுகையில், ‘‘தீப திருவிழாவிற்கு வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிக்க இந்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. போக்குவரத்து பாதிப்புகள் ஏற்படாத வகையிலும், உரிய பாதுகாப்பு அளிப்பதற்கு உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. தீப விழா பாதுகாப்பு பணியில், 5 டி.ஐ.ஜி.,கள் 42, எஸ்.பி., க்கள் உள்ளிட்ட, 15,000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர். கோவிலினுள் பரணி தீபத்திற்கு, 5,000 பேர், மஹா தீபத்திற்கு, 8,000 பேர் அனுமதிக்கப்படுவர்,’’ என்றார்.