தீபாவளியை முன்னிட்டு நாளை முதல் 15,659 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
தீபாவளியை முன்னிட்டு நாளை முதல் 15,659 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 02:28 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:07 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 02:28 PM ADDED : நவ 04, 2026 02:07 PM
சென்னை: தீபாவளி சிறப்பு பஸ்கள் இயக்குவது குறித்து போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அவர் கூறியதாவது; தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி நாளை முதல் நவ.,7ம் தேதி வரை 15,659 பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. வழக்கமாக இயக்கப்படும் பஸ்களுடன், 7,427 பஸ்கள் கூடுதலாக இயக்கப்படும்.
திருவான்மியூர், அடையாறு, ஆவடி, கிண்டி, சைதாப்பேட்டை, பூந்தமல்லி, வேளச்சேரி உள்ளிட்ட 16 இடங்களில் இருந்து இருந்து முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பஸ்கள் இயக்கப்படும். போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கவும், பயணிகளின் வசதிக்காகவும், மறைமலை நகரில் தற்காலிக பஸ் நிலையம் அமைக்கப்படும். இங்கிருந்து திருவண்ணாமலை, சிதம்பரம், கடலூர், பண்ருட்டி, கும்பகோணத்திற்கு பஸ்கள் இயக்கப்படும்.
பண்டிகை முடிந்து சென்னை திரும்புவதற்காக நவ.,9,10ம் தேதிகளில் 11,197 பஸ்கள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. 1,459 தனியார் பஸ்கள் ஒப்பந்தம் அடிப்படையில் இயக்கப்பட உள்ளன. சென்னையை தவிர பிற மாவட்டங்களில் இருந்து 3 நாட்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 26,139 பஸ்கள் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
சென்னையில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் செய்தியாளர் சந்திப்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு