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சென்னை: சட்டம் - ஒழுங்கு பராமரிப்பு மற்றும் குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கையாக, போலீசார் தமிழகம் முழுதும் ரவுடிகள் மற்றும் தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோரை, தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.
அவர்கள் மீது, சட்ட ரீதியாகவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். அதேபோல், பல்வேறு வழக்குகளில் கைதாகி, ஜாமினில் வெளி வந்த பின், நீதிமன்றங்களில் ஆஜராகாததால், 'பிடிவாரன்ட்' பிறப்பிக்கப்பட்ட நபர்களை மீண்டும் கைது செய்து வருகின்றனர்.
இதன்படி, கடந்த 14 நாட்களில், ரவுடிகள் தொடர்ந்து குற்றங்களில் ஈடுபட்டு, சட்டம் -- ஒழுங்கை சீர்குலைக்க முயற்சி செய்தோர் என, 52,269 பேரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
அவர்களில், தொடர்ந்து குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வந்த 1,577 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபட்ட 1,577 பேர் 14 நாளில் கைது
தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபட்ட 1,577 பேர் 14 நாளில் கைது
ADDED : ஆக 12, 2026 11:13 PM
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சென்னை: சட்டம் - ஒழுங்கு பராமரிப்பு மற்றும் குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கையாக, போலீசார் தமிழகம் முழுதும் ரவுடிகள் மற்றும் தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோரை, தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.
அவர்கள் மீது, சட்ட ரீதியாகவும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். அதேபோல், பல்வேறு வழக்குகளில் கைதாகி, ஜாமினில் வெளி வந்த பின், நீதிமன்றங்களில் ஆஜராகாததால், 'பிடிவாரன்ட்' பிறப்பிக்கப்பட்ட நபர்களை மீண்டும் கைது செய்து வருகின்றனர்.
இதன்படி, கடந்த 14 நாட்களில், ரவுடிகள் தொடர்ந்து குற்றங்களில் ஈடுபட்டு, சட்டம் -- ஒழுங்கை சீர்குலைக்க முயற்சி செய்தோர் என, 52,269 பேரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
அவர்களில், தொடர்ந்து குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வந்த 1,577 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.