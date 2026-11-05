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திருவாரூர்: ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் கோவிந்தராஜ், 65, வீட்டில், 160 சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளை போனது.
திருவாரூர் மாவட்டம், கருப்புகிளார் பகுதியை சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ்; ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர். இவர், மகளுக்கு, தீபாவளி சீர்வரிசை கொடுப்பதற்காக, குடும்பத்துடன் நவ., 2ல் பெங்களூர் சென்றார்.
இன்று (நவ.,5), கோவிந்தராஜ் குடும்பத்தினருடன் ஊர் திரும்பியநிலையில், வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு இருந்தது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
வீட்டின் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, பீரோ உடைக்கப்பட்டு, 160 சவரன் நகைகள் திருடப்பட்டிருந்தது. நகைகளின் மதிப்பு, 2 கோடி ரூபாய். கோட்டூர் போலீசார், வழக்கு பதிந்து, மர்மநபர்களை தேடி வருகின்றனர்.
ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் வீட்டில் 160 சவரன் கொள்ளை
ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் வீட்டில் 160 சவரன் கொள்ளை
ADDED : நவ 05, 2026 10:21 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:21 PM
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திருவாரூர்: ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் கோவிந்தராஜ், 65, வீட்டில், 160 சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளை போனது.
திருவாரூர் மாவட்டம், கருப்புகிளார் பகுதியை சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ்; ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர். இவர், மகளுக்கு, தீபாவளி சீர்வரிசை கொடுப்பதற்காக, குடும்பத்துடன் நவ., 2ல் பெங்களூர் சென்றார்.
இன்று (நவ.,5), கோவிந்தராஜ் குடும்பத்தினருடன் ஊர் திரும்பியநிலையில், வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு இருந்தது கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
வீட்டின் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, பீரோ உடைக்கப்பட்டு, 160 சவரன் நகைகள் திருடப்பட்டிருந்தது. நகைகளின் மதிப்பு, 2 கோடி ரூபாய். கோட்டூர் போலீசார், வழக்கு பதிந்து, மர்மநபர்களை தேடி வருகின்றனர்.