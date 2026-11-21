1,606 ‘செக்’ மோசடி வழக்குகள் சிறப்பு லோக் அதாலத்தில் தீர்வு
1,606 ‘செக்’ மோசடி வழக்குகள் சிறப்பு லோக் அதாலத்தில் தீர்வு
UPDATED : நவ 21, 2026 09:33 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:30 PM
சென்னை: ‘செக்’ மோசடி வழக்குகளுக்காக, தமிழகம் முழுதும் நடத்தப்பட்ட, சிறப்பு லோக் அதாலத் முகாம்களில் 1,606 வழக்குகள் தீர்வு காணப்பட்டது.
இது தொடர்பாக, மிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு உறுப்பினர் செயலர் எஸ்.பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழ்நாடு மாநில சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு செயல் தலைவரான, உயர் நீதிமன்ற மூத்த நீதிபதி எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் அறிவுறுத்தலின்படி, நிலுவையில் உள்ள காசோலை மோசடி வழக்குகள் தொடர்பாக, மாநிலம் முழுதும் நேற்று சிறப்பு ‘லோக் அதாலத்’ நடத்தப்பட்டது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், நீதிபதிகள் ஆர்.ராஜேஷ் விவேகானந்தன், எஸ்.கார்த்திகேயன் ஆகியோர் தலைமையில் இரு அமர்வுகள்; உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில், நீதிபதிகள் திருமகள் சந்திரசேகர், பி. முருகேசன் ஆகியோர் தலைமையில், இரு அமர்வுகளும் அமைக்கப்பட்டன.
இதேபோல், மாவட்ட மற்றும் தாலுகா சட்டப் பணிகள் ஆணை குழுக்கள் சார்பில், மாநிலம் முழுதும் 223 அமர்வுகள் அமைக்கப்பட்டன. இந்த சிறப்பு லோக் அதாலத்தில், 1,606 வழக்குகள் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன. இதன் வாயிலாக, சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு, 83 கோடியே 2 லட்சத்து 87,581 ரூபாய் தீர்வுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு, அதில்கூறப்பட்டுள்ளது.