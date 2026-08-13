﻿ சென்னையில் அண்ணாமலை ஆக., 16ல் பேரணி

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சென்னை: 'வீ தி லீடர்ஸ்' சார்பாக, சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு பேரணி, சென்னையில் வரும் 16ம் தேதி நடக்க உள்ளது.
அந்த அமைப்பின் சார்பில் கடந்த ஜூலை மாதம், போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தமிழகம் முழுதும் நடத்தினார். இந்த மாதம் முழுதும், அவரது அமைப்பு சார்பில், சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை எழும்பூரில், வரும் 16ம் தேதி, நடக்க உள்ள, சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு பேரணியில், அண்ணாமலை பங்கேற்க உள்ளார்.
ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 AM
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சென்னை: 'வீ தி லீடர்ஸ்' சார்பாக, சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு பேரணி, சென்னையில் வரும் 16ம் தேதி நடக்க உள்ளது.
அந்த அமைப்பின் சார்பில் கடந்த ஜூலை மாதம், போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தமிழகம் முழுதும் நடத்தினார். இந்த மாதம் முழுதும், அவரது அமைப்பு சார்பில், சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை எழும்பூரில், வரும் 16ம் தேதி, நடக்க உள்ள, சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு பேரணியில், அண்ணாமலை பங்கேற்க உள்ளார்.