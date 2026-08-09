கல்வி உதவித்தொகையுடன் அமெரிக்க பல்கலையில் படிக்க செல்லும் ஈரோடு மாணவர்
கல்வி உதவித்தொகையுடன் அமெரிக்க பல்கலையில் படிக்க செல்லும் ஈரோடு மாணவர்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:41 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:41 PM
ஈரோடு: ஈரோட்டை சேர்ந்த பிரணவ் இளங்கோ என்ற 17 வயது மாணவருக்கு அமெரிக்காவின் பிரவுன் பல்கலையில் 3.55 கோடி ரூபாய் மதிப்பு உதவித்தொகையுடன் கல்வி கற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிரணவ் (17) தனியார் பள்ளியில் படிக்கும் போது சர்வதேச கல்வி பயணத்திற்கான தன்னை தயார்படுத்தத் துவங்கினார். 13 வயதிலேயே, டெக்ஸ்டெரிட்டி குளோபல் அமைப்பின் தேசிய கல்வியாளர் மேம்பாட்டு திட்டத்தில் இணைந்தார். பல ஆண்டு கால பயிற்சியால், கல்வீ ரீதியாக மட்டும் அல்லாமல், ஒரு தலைவராகவும் சிக்கலை தீர்த்து வைப்பதில் பிரணவின் திறன் மேம்பட்டது. கற்றலை ஆர்வத்துடனும் ஒழுக்கத்துடனும் பரந்த நோக்கத்துடன் அணுக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விதைத்தது.
கேம்பிரிட்ஜ் நடத்திய சர்வதேச அளவிலான ஐஜிசிஎஸ்இ(The International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)) தேர்வில் இவர் முதலிடம் பெற்று பலரின் கவனத்தை ஈர்த்தார். 'கணிதம் என்பது வெறுமனே சிறந்து விளங்குவற்கான பாடம் மட்டுமல்ல. சிக்கலை புரிந்து கொண்டு , அவற்றைத் தீர்ப்பதற்கான வழிகளை கண்டறிவதற்கான ஒரு கருவியாக கருதும் பிரணவுக்கு, அமெரிக்காவின் ஐவி லீக் கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றான பிரவுன் பல்கலையில் இடம் கிடைத்துள்ளது.
மேலும் 5 ஆண்டுகாலம் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு படிக்க உள்ளார். இதற்காக அவருக்கு ரூ.3.55 கோடி மதிப்பிலான கல்வி உதவித்தொகை கிடைத்து. மேலும், அவரது படிப்பு மற்றும் தங்குமிடம் உள்ளிட்ட அனைத்து செலவுகளும் இந்த உதவித்தொகையின் கீழ் முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.