மதுரையில் கோவில் சொத்துக்கு வாடகை செலுத்தாத 177 பேர்; கோர்ட்டில் அறிக்கை தாக்கல்
மதுரையில் கோவில் சொத்துக்கு வாடகை செலுத்தாத 177 பேர்; கோர்ட்டில் அறிக்கை தாக்கல்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:01 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலின் உபகோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்தினை 300 குத்தகைதாரர்கள் அனுபவித்து வருகின்றனர்; இவர்களில் வாடகை செலுத்தாத 177 பேர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நிர்வாகம் தரப்பில் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சேலம் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மற்றும் அதன் உபகோவில்களுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டும். புனரமைப்பு பணியை விரைந்து முடித்து கும்பாபிஷேகம் நடத்த அறநிலையத்துறை, கோயில் நிர்வாகத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.ஏற்கனவே விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: தீ விபத்தில் சேதமடைந்த வீரவசந்தராயர் மண்டபம் புனரமைப்பு பணி எப்போது முழுமையடையும், பிரசாதம் தயாரிக்கும் சமையல் கூடத்தை நவீன முறையில் அமைக்கும் வகையில் அது எப்போது வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படும், கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை ஆக்கிரமித்துள்ளவர்களின் விபரங்களை கோவில் நிர்வாகம் தரப்பில் ஜூலை 20 ல் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.
செப். 17 ல் கும்பாபிஷேகம்
நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு விசாரித்தது.
கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் தாக்கல் செய்த அறிக்கை: வீரவசந்தராயர் மண்டப புனரமைப்பு பணி தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. புதுப்பிக்கப்பட்ட மண்டபத்தின் மேல் தளத்தில் பணி நடக்கிறது. கோயில் பட்டாச்சாரியார்களுடன் கலந்தாலோசித்து, செப்.,17ல் கும்பாபிஷேகம் நடத்த நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக வர்ணம் பூசுதல் உள்ளிட்ட ராஜகோபுரத்தின் பிற புனரமைப்பு பணிகளும் நடக்கின்றன.
கோயில் சொத்துக்களை பாதுகாக்க பல்வேறு மாவட்டங்களின் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து தொடர் நடவடிக்கையில் நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளது. கோவில் தரப்பில் கோரிய பட்டா மாறுதல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த மதுரை, விருதுநகர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை கலெக்டர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கோவில் சொத்துக்களை குறிப்பாக விவசாய நிலங்கள் மற்றும் இனாம் நிலங்களை பாதுகாப்பதற்கான விபரங்கள் ஒவ்வொரு கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மீது கோயில் நிர்வாகம் நடவடிக்கை துவங்கியுள்ளது.
திருவாப்புடையார் கோவில்
மதுரை திருவாப்புடையார் கோவில் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலின் உப கோவில். அதற்கு சொந்தமான சொத்தினை 300 குத்தகைதாரர்கள் அனுபவித்து வருகின்றனர்; இவர்களில் 123 பேர் வாடகை செலுத்தி வருகின்றனர். வாடகை செலுத்தாத 177 பேர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, எல்லை கற்கள் நடப்பட்டன.
இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மனுதாரர்:
அறிக்கையில் போதிய விபரங்கள் இல்லை. உபகோயில் சொத்துக்கள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளன. தணிக்கை அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள நிலுவைத் தொகையை வசூலிக்கவில்லை என்றார்.
நீதிபதிகள் ஜூலை 29 க்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.