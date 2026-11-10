விதி மீறிய 1,826 ஆம்னி பஸ்கள் ரூ.26.27 லட்சம் அபராதம் விதிப்பு
விதி மீறிய 1,826 ஆம்னி பஸ்கள் ரூ.26.27 லட்சம் அபராதம் விதிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:23 PM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையின்போது விதிகள் மீறிய, 1,826 ஆம்னி பஸ்களுக்கு, 26.27 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக போக்குவரத்து ஆணையரக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
‘தீபாவளி பண்டிகையின்போது கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது. மீறினால், அபராதம் விதிக்கப்படும்’ என, ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்களிடம் அறிவுறுத்தப்பட்டது. இதை பெரும்பாலான உரிமையாளர்கள் பின்பற்றினர்.
இருப்பினும், சிலர் கூடுதல் கட்டணம் போன்ற விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
இதற்கிடையே, தமிழகம் முழுதும் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள் மற்றும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் அடங்கிய, 70க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு குழுவினர், சென்னை, மதுரை, கோவை போன்ற நகரங் களில், முக்கிய சுங்கச்சாவடிகள் அருகில் ஆம்னி பஸ்கள் நிறுத்தி சோதனை நடத்தப்பட்டன.
இதில், பல்வேறு விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. கூடுதல் கட்டணம், பாதுகாப்பு விதிகள் மீறல், சாலை வரிகள் செலுத்தது போன்ற காரணங்களால், 1,826 ஆம்னி பஸ்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டன.
மொத்தம் 26.27 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், 17 ஆம்னி பஸ்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அதேபோல், வரி செலுத்தாத ஆம்னி பஸ்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, 70.81 லட்சம் ரூபாய் வரி வருவாய் வசூலிக்கப்பட்டது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.