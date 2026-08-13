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சென்னை: மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால், தென் மாநில முதல்வர்கள் மாநாடு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், 2022ம் ஆண்டுக்கு பின் மாநாடு நடக்கவில்லை.
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின், வரும் 19 மற்றும் 20ம் தேதிகளில் தென் மாநில முதல்வர்கள் மாநாடு, சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை, கோவளத்தில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நடக்கிறது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடக்கும் மாநாட்டில், முதல்வர் விஜய், கேரள முதல்வர் சதீசன், கர்நாடகா முதல்வர் சிவகுமார், தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர்.
கடலோர மாவட்டங்களில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் குறித்து, இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
கோவளத்தில் வரும் 19ல் தென்மாநில முதல்வர்கள் மாநாடு
கோவளத்தில் வரும் 19ல் தென்மாநில முதல்வர்கள் மாநாடு
ADDED : ஆக 13, 2026 11:04 PM
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சென்னை: மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால், தென் மாநில முதல்வர்கள் மாநாடு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், 2022ம் ஆண்டுக்கு பின் மாநாடு நடக்கவில்லை.
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின், வரும் 19 மற்றும் 20ம் தேதிகளில் தென் மாநில முதல்வர்கள் மாநாடு, சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை, கோவளத்தில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நடக்கிறது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் நடக்கும் மாநாட்டில், முதல்வர் விஜய், கேரள முதல்வர் சதீசன், கர்நாடகா முதல்வர் சிவகுமார், தெலுங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர்.
கடலோர மாவட்டங்களில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் குறித்து, இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது.