பூட்டிய வீட்டில் மர்மநபர் கைவரிசை 2.5 பவுன் நகை, ரூ.49,000 திருட்டு
பூட்டிய வீட்டில் மர்மநபர் கைவரிசை 2.5 பவுன் நகை, ரூ.49,000 திருட்டு
UPDATED : நவ 16, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:54 PM
நாமகிரிப்பேட்டை: ராசிபுரம் அருகே, வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகை, பணத்தை திருடிச்சென்ற மர்ம நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் அருகே, ஜோசியக்காரர் தோட்டத்தை சேர்ந்தவர் பாலசுப்ரமணி மனைவி அனுராதா, 70. இவர்கள் மகன் சுரேஷ், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் இறந்துவிட்டார். இதனால், அனுராதா, தன் மருமகள் ஜெயலட்சுமி மற்றும் பேரன்கள் இருவருடன் வசித்து வருகிறார்.
கடந்த, 14ல், உறவினர் திருமணத்திற்காக, குடும்பத்துடன் பண்ருட்டி சென்றுவிட்டனர். இவர்களது தோட்டத்தில், அக்கலாம்பட்டியை சேர்ந்த லட்சுமணன், 60, வேலை செய்து வருகிறார்.
அவர், நேற்று காலை, 10:30 மணிக்கு, நாமகிரிப்பேட்டையில் உள்ள கடைக்கு சென்றுகொண்டிருந்தார். வழியில், 45 வயது மதிக்கத்தக்க மர்ம நபர் ஒருவர், ‘தோட்டத்தில் தேங்காய் விற்பனைக்கு உள்ளதா’ என, லட்சுமணனிடம் கேட்டுள்ளார். அதற்கு அவர், ‘எதுவும் இல்லை’ என, தெரிவித்துவிட்டு சென்றுவிட்டார்.
சிறிது நேரம் கழித்து, லட்சுமணன் தோட்டத்திற்கு திரும்பினார். அப்போது, தன்னிடம் தேங்காய் கேட்ட அந்த நபர், வீட்டிற்குள் இருந்து மஞ்சபை ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு, அவசரமாக வெளியே ஓடி வந்துள்ளார். இதைப்பார்த்த லட்சுமணன், ‘திருடன், திருடன்’ என சத்தமிட்டுள்ளார். உடனே அந்த நபர், கையில் இருந்த கத்தியை காட்டி, லட்சுமணனை மிரட்டிவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார்.
தகவலறிந்து சென்ற நாமகிரிப்பேட்டை போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சாந்தி, விசாரணை நடத்தினர். அதில், வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்ற மர்ம நபர், பீரோவையும் உடைத்து, 49,000 ரூபாய் ரொக்கம், 2.5 பவுன் நகையை திருடியது தெரியவந்தது. மேலும், ராசிபுரம் ஏ.எஸ்.பி., சுஜித் சம்பத், சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தார். இச்சம்பவம், அப்பகுதியினரிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.