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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ 2 கோடி சிறார்களுக்கு நாளை குடற்புழு தடுப்பு மாத்திரை

﻿ 2 கோடி சிறார்களுக்கு நாளை குடற்புழு தடுப்பு மாத்திரை

﻿ 2 கோடி சிறார்களுக்கு நாளை குடற்புழு தடுப்பு மாத்திரை

ADDED : ஆக 09, 2026 02:15 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:15 AM

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சென்னை: 'தமிழகத்தில் நாளை, 2.06 கோடி குழந்தைகளுக்கு, குடற்புழு தொற்று தடுப்பு மாத்திரை வழங்கப்படும்' என, பொது சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து, பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட அறிக்கை:

ஆண்டுதோறும் பிப்., 10 மற்றும் ஆக., 10ம் தேதிகள், தேசிய குடற்புழு நீக்க நாட்களாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதன்படி, ஒன்று முதல் , 19 வயது சிறார்களுக்கு நாளை 9:00 முதல் 2:00 மணி வரை, அங்கன்வாடி மையங்கள், துணை சுகாதார நிலையங்கள், பள்ளிகளில் குடற்புழு நீக்க மாத்திரை வழங்கப்படும்.

மேலும், வளர் இளம் பருவத்தினர் மற்றும் 20 முதல் 30 வயது வரையிலான 52.44 லட்சம் பெண்களுக்கும் குடற்புழு தொற்று தடுப்பு மாத்திரைகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இம்முகாம்களில் விடுபட்டவர்களுக்கு, வரும் 17ம் தேதி சிறப்பு முகாம் நடக்கும்.

இம்மாத்திரை உட்கொள்வதால் குடற்புழுக்கள் நீக்கப்பட்டு, ரத்த சோகை, ஊட்டச்சத்து குறைபாடு தடுக்கப்படுகிறது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து சுறுசுறுப்பாக இருக்கவும், நினைவாற்றல், கற்றல் திறன் மேம்படவும் உதவுகிறது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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