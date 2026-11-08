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வெறிச்சோடியது விமான நிலையம்: 2 டில்லி விமானங்கள் ரத்து

வெறிச்சோடியது விமான நிலையம்: 2 டில்லி விமானங்கள் ரத்து

ADDED : நவ 08, 2026 04:06 PM

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ADDED : நவ 08, 2026 04:06 PM

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சென்னை: பண்டிகை காலங்களில் விமான நிலையங்களில் கூட்டம் அலைமோதும் நிலையில், தீபாவளி நாளில் இன்று(நவ.8) சென்னை விமான நிலையம் வழக்கத்திற்கு மாறாகப் பயணிகள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டது.

டில்லியில் இருந்து சென்னை வரவிருந்த இண்டிகோ விமானம்

சென்னையில் இருந்து டில்லி புறப்படவிருந்த இண்டிகோ விமானம் ஆகிய இரண்டு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டது.

பெரும்பாலான பயணிகள் ஏற்கனவே தங்களின் பயணங்களை முடித்துவிட்ட நிலையில், போதிய முன்பதிவு இல்லாததால் இந்த முடிவை இண்டிகோ நிறுவனம் எடுத்துள்ளது.

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