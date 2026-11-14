இலவச வீட்டு மனை பட்டா பெற்றும் கழிப்பறையில் 2 குடும்பங்கள் வசிப்பு
இலவச வீட்டு மனை பட்டா பெற்றும் கழிப்பறையில் 2 குடும்பங்கள் வசிப்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 08:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:54 PM
வந்தவாசி: வந்தவாசி அருகே, அரசு இலவச வீட்டு மனை பட்டா வழங்கிய இடம், அளவீடு செய்து ஒதுக்கி தரப்படாததால், இரு குடும்பத்தினர் பஞ்., கழிப்பறையில் வாழ்கின்றனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ரெட்டிக்குப்பம் கிராமத்தில், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்பில், 2004 ஜூன், 17ம் தேதி, அப்பகுதியை சேர்ந்த, 26 பேருக்கு இலவச வீட்டு மனை பட்டா வழங்கப்பட்டது.
இவர்களுக்கு வருவாய்த்துறை நிர்வாகம், இதுவரை எந்த இடம் என அடையாளம் காண்பிக்காமலும், அளவீடும் செய்து தராததால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதில் மாலா, 50, அஞ்சலை, 55, ஆகியோர் குடும்பத்தினர் வசிக்க வீடு இன்றி, கிராம பஞ்., கழிப்பறையில் வசிக்கின்றனர்.
மேலும், இங்கு மின்சார வசதி இல்லாததால், இரவு நேரங்களில் விஷப்பூச்சி தொல்லைகள் அதிகம் உள்ளதாகவும், இதனால் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாவதாகவும், இரு குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர்.
பட்டா வழங்கப்பட்ட இடத்தை அளவீடு செய்து தருமாறு கடந்த, 22 ஆண்டுகளாக மாவட்ட நிர்வாகம், தி.மு.க., மற்றும் அ.தி.மு.க., அமைச்சர்களிடம் முறையிட்டும், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
இதுகுறித்து விசாரித்து, மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பாதிக்கப்பட்டோர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.