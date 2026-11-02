பட்டாசு இருந்த லாரிக்கு தீ வைத்த 2 பேர் கைது

ADDED : நவ 02, 2026 06:34 PM
சிவகாசி:
பட்டாசு இருந்த லாரிக்கு, தீ வைத்த செக்யூரிட்டி மாரியப்பன், 43, உட்பட, இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி, எட்டக்காபட்டியைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன். இவருக்கு, கங்கர் செவலில் பாலாஜி பட்டாசு ஆலை உள்ளது. இங்கு, நேற்று (நவ.,1) இரவு, 8:30 மணி அளவில் பட்டாசுகள் லாரியில் ஏற்றப்பட்டு, நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.
திடீரென லாரி, தீப்பிடித்ததில், வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், லாரி சேதமடைந்ததுடன் பட்டாசுகள் முழுமையாக வெடித்து நாசமானது. ஆலங்குளம் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், பத்து நாட்களுக்கு முன், ஆலையில் வேலை பார்த்த விஜய கரிசல்குளத்தைச் சேர்ந்த தங்கப்பாண்டி, 56, என்பவரை, ஆலையின் மேனேஜர் வேணுகோபால் வேலையை விட்டு நிறுத்தியுள்ளார்.
இதையடுத்து, தங்கபாண்டி, அதே ஆலையில் செக்யூரிட்டியாக பணியாற்றும் உறவினர் மாரியப்பனிடம், பட்டாசு ஏற்றப்பட்டிருந்த லாரிக்கு, தீ வைத்து விபத்து ஏற்படுத்த கூறியுள்ளார். மாரியப்பனும், லாரிக்கு தீ வைத்தது தெரிந்தது.
போலீசார், இருவரையும் கைது செய்தனர்.