கஞ்சா கடத்திய 2 பெண்கள் கைது

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:03 PM
புதுக்கோட்டை: காரில் கஞ்சா கடத்திய வசந்தி, 55, சண்முகப்பிரியா, 35, ஆகியோரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை அருகே கோவில்பட்டியை சேர்ந்த வசந்தி. இவரது சகோதரி மகள் சண்முகப்பிரியா. இருவரும் ஆந்திராவில் இருந்து புதுக்கோட்டைக்கு கஞ்சா கடத்தி வருவதாக மாவட்ட போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
புதுக்கோட்டை கட்டியாவயல் பகுதியில், நேற்று முன் தினம் நள்ளிரவு நின்றுக்கொண்டிருந்த இருவரையும் எஸ்.பி.,யின் தனிப்பிரிவு போலீசார் மடக்கி பிடித்து, புதுக்கோட்டை மதுவிலக்கு அமலாக்கப்பிரிவு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். விசாரணையில், ஆந்திராவில் இருந்து கடத்தி வந்தது தெரிந்தது.
பின்னர், போலீசார் வழக்கு பதிந்து வசந்தி, சண்முகப்பிரியா ஆகியோரை கைது செய்து, அவர்களிடம் இருந்து, 26 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.