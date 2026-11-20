UPDATED : நவ 20, 2026 10:46 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:46 PM
துாத்துக்குடி: பழைய நகைகளை புதுப்பித்து தருவதாக கூறி, 214 சவரன் நகைகளை மோசடி செய்த நகைக்கடை உரிமையாளர் சுப்பிரமணியன், 51, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், ஆத்துாரை சேர்ந்த சுப்பிரமணியன், 51, என்பவர் அந்த பகுதியில் நகைக்கடை நடத்தி வருகிறார். பழைய நகைகளை, 916 தரத்துடன் புதுப்பித்து தருவதாக, அதே பகுதியை சேர்ந்த 43 பேரிடம், 214 சவரன் நகைகளை வாங்கி உள்ளார். பல மாதங்கள் ஆகியும் அவர் நகைகளை திருப்பி தராமல் இழுத்தடித்தார்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சுப்பிரமணியனிடம் நகைகளை கேட்டதும், திடீரென தலைமறைவாகிவிட்டார். பாதிக்கப்பட்டவர்கள், ஆத்துார் போலீசிலும், மாவட்ட குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்திலும் புகார் அளித்தனர். மோசடி வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், சுப்பிரமணியனை நேற்று கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.