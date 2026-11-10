சிறைத்துறையில் 23 பேர் விருப்ப ஓய்வு பெற மனு

UPDATED : நவ 10, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:53 PM
சென்னை: சிறைத்துறையில் பணியாளர் பற்றாக்குறை இருப்பதை காரணமாகக் கூறி, 23 பேர் விருப்ப ஓய்வு பெற மனு அளித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில், ஒன்பது மத்திய சிறைகள் உட்பட, 125 சிறைகள் உள்ளன. இவற்றில், சிறை காவலர்கள் உட்பட, 5,489 பேர் பணியில் இருக்க வேண்டும். ஆனால், தற்போது, 4,700க்கும் குறைவான நபர்களே பணியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சிறைத்துறையில் பல ஆண்டுகளாக, 10 சதவீதமான காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளன. இதனால் ஏற்பட்டுள்ள பணிச்சுமை காரணமாக, சிறை காவலர்கள் விருப்ப ஓய்வில் செல்ல, ஆர்வம் காட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, சிறை காவலர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
தமிழக சிறைகளில், ஒரே நேரத்தில், 24,148 கைதிகளை அடைக்க முடியும். ஆனால், எல்லா சிறைகளிலும், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை மீறி கைதிகள் அடைக்கப்படுகின்றனர். அந்த வகையில் தான், 200 பேரை அடைக்க வேண்டிய, தேனி மாவட்ட சிறையில், 334 கைதிகள் அடைக்கப்பட்டு இருந்தனர். இந்த சிறையில் இருந்து தான், சமீபத்தில் 17 கைதிகள் தப்பினர்.
மாநிலம் முழுதும் உள்ள சிறைகளில், கைதிகளை கையாளும் அளவுக்கு, சிறை காவலர்களின் எண்ணிக்கை இல்லை. கைதிகளால் அவர்களின் உயிருக்கும் ஆபத்து உள்ளது. இதனால், பணியாளர் பற்றாக்குறை மற்றும் பணிச்சுமையை காரணமாகக் கூறி, சிறை காவலர்கள், 23 பேர் விருப்ப ஓய்வு பெற, தலைமை அலுவலகத்திற்கு மனு அளித்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.