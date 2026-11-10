மாலத்தீவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 24 மீனவர்கள் ஊர் திரும்பினர்
மாலத்தீவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 24 மீனவர்கள் ஊர் திரும்பினர்
ADDED : நவ 10, 2026 11:08 AM
துாத்துக்குடி: மாலத்தீவில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட துாத்துக்குடி மீனவர்கள் 26 பேரில், 24 பேர் நேற்று ஊர் திரும்பினர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், தருவைகுளத்தில் இருந்து கடந்த 13ம் தேதி ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்ற மூன்று விசைப்படகுகளை மாலத்தீவு கடற்படையினர் சிறை பிடித்தனர்.
படகில் இருந்த 26 மீனவர்களையும் அவர்கள் கைது செய்தனர். மூன்று படகுகளுக்கும் 5 கோடி ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
மீனவர்களையும், படகுகளையும் பத்திரமாக மீட்க வேண்டும் என, உறவினர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
இந்நிலையில், மத்திய அரசு மற்றும் மாலத்தீவு அரசு அதிகாரிகளுக்கு இடையே நடத்தப்பட்ட பேச்சுக்கு பின், 24 மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் விமானம் மூலம் திருவனந்தபுரம் வந்து, அங்கிருந்து நேற்று துாத்துக்குடி தருவைகுளம் வந்தடைந்தனர்.
அவர்களுக்கான பயண செலவை தமிழக அரசு ஏற்றுக்கொண்டது. இதற்கிடையே, படகுகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதத்தொகையை நீக்க வலியுறுத்தி மத்திய அரசு தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளதாக மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.
மீதமுள்ள இரண்டு மீனவர்கள் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் அவர்களும் விரைவில் மீட்கப்பட்டு சொந்த ஊர் திரும்புவார்கள் என மீனவர்கள் தெரிவித்தனர்.