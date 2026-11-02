ஒரே வாரத்தில் ஆந்திராவை தாக்கும் 2வது புயல்; அரக்கோணத்தில் இருந்து புறப்பட்ட பேரிடர் மீட்பு குழு
ஒரே வாரத்தில் ஆந்திராவை தாக்கும் 2வது புயல்; அரக்கோணத்தில் இருந்து புறப்பட்ட பேரிடர் மீட்பு குழு
ADDED : நவ 02, 2026 08:41 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:41 AM
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கிய பிறகு, வங்கக்கடலில் 2வது புயல் உருவாகியுள்ளது. தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் அக்.,29ம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது. இது மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அக்.,31ம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது. நேற்று புயலமாக மாறியது. இதற்கு முரசு எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள முரசு புயல் கடந்த 6 மணிநேரத்தில் மணிக்கு 25 கி.மீ., வேகத்தில் நகர்கிறது. இந்தப் புயலானது இன்று நள்ளிரவு முதல் நாளை அதிகாலை வரையிலான இடைப்பட்ட நேரத்தில், ஆந்திராவின் நெல்லூர் - நரசாப்பூர் இடையே கரையைக் கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இதனால், ஆந்திராவில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் முழு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்காக அரக்கோணத்தில் இருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையைச் சேர்ந்த 3 குழுக்கள் ஆந்திராவுக்கு புறப்பட்டுள்ளது. ஒரு குழுவில் 30 பேர் என 90 பேர் ஆந்திராவுக்கு புறப்பட்டுள்ளனர்.
அக்.,28ம் தேதி அர்னாப் புயல் ஆந்திராவில் கரையைக் கடந்த போது, அதி கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இந்த வெள்ள பாதிப்பில் இருந்து மீளாத நிலையில், ஒரே வாரத்தில் மற்றொரு புயல் ஆந்திராவில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்த உள்ளது.