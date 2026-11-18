UPDATED : நவ 18, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
சென்னை: ‘தமிழகத்தில், ‘ஆன்லைன்’ வழியே, கடந்த, 90 நாட்களில், 3.03 லட்சம் பத்திரங்கள் பதிவானது’ என, பதிவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
தமிழகத்தில், புதிய திட்டங்களில், வீடு, மனை வாங்குவோர் சார் – பதிவாளர் அலுவலகம் செல்லாமல், பத்திரப்பதிவு செய்யலாம். சம்பந்தப்பட்ட ரியல் எஸ்டேட் நிறுவன அலுவலகத்தில் இருந்தபடியே, இதற்கான பத்திரங்களைப் பதிவு செய்யலாம். வீடு, மனை வாங்குவது, வங்கிக் கடன் அடமானம், ரசீது ஆவணம் ஆகிய பத்திரங்களை, இதில் பதிவு செய்யலாம். கடந்த ஆக., 17ல் இத்திட்டம் அமலுக்கு வந்தது.
தற்போது வரை, 90 நாட்களில், இதில், 3.03 லட்சம் பத்திரங்கள், ‘ஆன்லைன்’ வழியே பதிவாகி உள்ளன. இதன் வாயிலாக, 1,357 கோடி ரூபாய் வருமானம் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், ‘செட்டில்மென்ட்’ போன்ற குடும்ப உறவுகளுக்குள் மேற்கொள்ளப்படும் பத்திரங்களை, காகிதமில்லா முறையில், பதிவு செய்யும் திட்டம், நவ., 5ல் தொடங்கியது. நவ., 17 வரை இத்திட்டத்தில், 19,850 பத்திரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இத்திட்டங்கள், பிற பத்திரங்கள் பதிவுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.