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கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலத்தில் ஏரியில் மீன் பிடிக்க சென்ற சிறுவர்கள் 3 பேர் மாயமாகினர்.
நேற்று காணாமல் போன 3 பேரும், இன்று (நவம்பர் 16) சின்னசேலம் அடுத்த தோட்டப்பாடி எல்லைக்குட்பட்ட சிறிய ஏரி பள்ளத்தில் தேங்கி கிடந்த தண்ணீரில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
உயிரிழந்த சிறுவர்கள் இமானுவேல், 11, ஆபரகாம்,9, ராஜா, 14, என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சியில் ஏரியில் மூழ்கி சிறுவர்கள் 3 பேர் பலி
கள்ளக்குறிச்சியில் ஏரியில் மூழ்கி சிறுவர்கள் 3 பேர் பலி
ADDED : நவ 16, 2026 09:20 AM
ADDED : நவ 16, 2026 09:20 AM
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கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலத்தில் ஏரியில் மீன் பிடிக்க சென்ற சிறுவர்கள் 3 பேர் மாயமாகினர்.
நேற்று காணாமல் போன 3 பேரும், இன்று (நவம்பர் 16) சின்னசேலம் அடுத்த தோட்டப்பாடி எல்லைக்குட்பட்ட சிறிய ஏரி பள்ளத்தில் தேங்கி கிடந்த தண்ணீரில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
உயிரிழந்த சிறுவர்கள் இமானுவேல், 11, ஆபரகாம்,9, ராஜா, 14, என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.