UPDATED : நவ 21, 2026 10:28 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:24 PM
தஞ்சாவூர்: இளம் பெண்ணை, கூட்டு பலாத்காரம் செய்த சின்னப்பா, 42, உட்பட, மூன்று பேருக்கு, தலா, 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருபுவனத்தில் ஜவுளி கடையில் வேலை செய்த, 21 வயது பெண்ணை, 2018 நவ., 7ல் அதே பகுதியை சேர்ந்த சின்னப்பா, வீட்டிற்கு அழைத்து சென்று, குளிர் பானத்தில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்து, பலாத்காரம் செய்தார்.
தொடர்ந்து, சின்னப்பாவின் நண்பர் மைதீன், 38, இளம் பெண் வேலை பார்த்த ஜவுளி கடை உரிமையாளரான கார்த்திக், 29, ஆகிய மூவரும் சேர்ந்து, பலாத்காரம் செய்தனர். கும்பகோணம் மகளிர் போலீசார், வழக்கு பதிந்து, மூவரையும் கைது செய்தனர்.
தஞ்சாவூர் மகிளா சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்த இந்த வழக்கில், சின்னப்பா உட்பட, மூவருக்கும் தலா, 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, நீதிபதி தீபா உத்தரவிட்டார்.