பெண் மீது ஆசிட் வீச்சு வழக்கு 3 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள்
பெண் மீது ஆசிட் வீச்சு வழக்கு 3 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள்
UPDATED : நவ 07, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:06 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு மாவட்டம், ஆலத்துார் வேப்பிலச்சேரி பகுதியை சேர்ந்த பெண் மீது, கடந்த 2016 ஜூன் 23ம் தேதி இரவு ஆசிட் ஊற்றப்பட்டது. இதில் அப்பெண்ணின் முகத்திலும் உடலிலும் பலத்த தீக்காயம் ஏற்பட்டதுடன், அவரது இடது கண் பார்வையும் பறிபோனது.
ஆலத்துார் போலீஸ் விசாரணையில், கணவரின் கொடுமை தாங்காமல் தனியாக வசித்து வந்த அப்பெண்ணின் அழகை சீர்குலைக்க, அவரது கணவர் சக்தன், 54, திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்கு, அவர் வசிக்கும் வீட்டு உரிமையாளரான சேகரன், 84, கோவை குனியமுத்துார் பகுதியைச் சேர்ந்த ரம்லத், 48, சேலம் மாவட்டம் தம்மம்பட்டி உடையார்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த கண்ணன், 46, ஆகியோர் உடந்தையாக இருந்து, சதித்திட்டம் தீட்டியது தெரியவந்தது.
இதற்காக ரூ.1.40 லட்சம் பேரம் பேசி பெற்றுள்ளனர். அதன்பின், சேகரனின் காரில் வந்த கண்ணன், காரின் டிக்கியிலிருந்து பொருட்களை எடுப்பது போல் நடித்து, அப்பெண் மீது ஆசிட் ஊற்றினார்.
இவ்வழக்கில், சேகரன் விசாரணை காலத்திலேயே உயிரிழந்தார். போலீசார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்து, 18 சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
வழக்கை விசாரித்த பாலக்காடு மூன்றாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி சுஜயம்மா, குற்றவாளிகளான கண்ணன், ரம்லத் , சக்தன் ஆகிய மூவருக்கும் இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும், தலா ரூ.1.50 லட்சம் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். அரசு தரப்பு வக்கீலாக சித்தார்த்தன் ஆஜரானார்.