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சென்னை: தமிழகத்தில் 3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறியுள்ளதாவது:
மருத்துவ சேவை கழக மேலாண் இயக்குனர் கிருஷ்ணனுண்ணி - கால்நடை பராமரிப்புத்துறை இயக்குனராகவும்
தொழிலாளர் துறை கமிஷனர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஸ், சிவில் சப்ளை கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குனராகவும்
கால்நடைகள் பராமரிப்புத்துறை இயக்குனர் அம்ரீத், மருத்துவ சேவை கழக மேலாண் இயக்குனராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:57 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:57 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில் 3 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவில் கூறியுள்ளதாவது:
மருத்துவ சேவை கழக மேலாண் இயக்குனர் கிருஷ்ணனுண்ணி - கால்நடை பராமரிப்புத்துறை இயக்குனராகவும்
தொழிலாளர் துறை கமிஷனர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஸ், சிவில் சப்ளை கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குனராகவும்
கால்நடைகள் பராமரிப்புத்துறை இயக்குனர் அம்ரீத், மருத்துவ சேவை கழக மேலாண் இயக்குனராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.