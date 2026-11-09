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ராயக்கோட்டை: ஓசூர் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் 3 பேர் விஷவாயு தாக்கி பலியாகினர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர், ராயக்கோட்டை அருகே ஐபோன் உதிரிபாகங்கள் தயாரிக்கும் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் உள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்யும் வகையில், தொட்டியில் பராமரிப்பு பணி நேற்று மாலை நடந்தது. தனியார் நிறுவனம் மூலம், தர்மபுரி மாவட்டம், பெல்ராம்பட்டியை சேர்ந்த சாரதிகுமார், 25, தின்னுாரை சேர்ந்த அக்மல், 28, ஜம்பூத் காவேரி, 31, ஆகிய, மூன்று ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
நேற்று மாலை, 5:00 மணிக்கு, தொட்டியில் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்ட போது, விஷவாயு தாக்கி முவரும் உயிரிழந்தனர். ராயக்கோட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
டாடா நிறுவனத்தில் விபரீதம்: விஷவாயு தாக்கி 3 பேர் பலி
டாடா நிறுவனத்தில் விபரீதம்: விஷவாயு தாக்கி 3 பேர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:06 PM
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ராயக்கோட்டை: ஓசூர் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் 3 பேர் விஷவாயு தாக்கி பலியாகினர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர், ராயக்கோட்டை அருகே ஐபோன் உதிரிபாகங்கள் தயாரிக்கும் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் உள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்யும் வகையில், தொட்டியில் பராமரிப்பு பணி நேற்று மாலை நடந்தது. தனியார் நிறுவனம் மூலம், தர்மபுரி மாவட்டம், பெல்ராம்பட்டியை சேர்ந்த சாரதிகுமார், 25, தின்னுாரை சேர்ந்த அக்மல், 28, ஜம்பூத் காவேரி, 31, ஆகிய, மூன்று ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
நேற்று மாலை, 5:00 மணிக்கு, தொட்டியில் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்ட போது, விஷவாயு தாக்கி முவரும் உயிரிழந்தனர். ராயக்கோட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.