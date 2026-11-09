ஓசூர் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் விபரீதம்: கழிவுநீர் தொட்டியில் விஷவாயு தாக்கி 3 பேர் பலி
ஓசூர் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் விபரீதம்: கழிவுநீர் தொட்டியில் விஷவாயு தாக்கி 3 பேர் பலி
ADDED : நவ 09, 2026 09:14 PM
ADDED : நவ 09, 2026 09:14 PM
ராயக்கோட்டை:கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அருகே வன்னியபுரம் பகுதியில், ஐபோன் உதிரிபாகங்கள் தயாரிக்கும், டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் (மேரிகோல்டு பிளாண்ட்) இயங்குகிறது. இங்கு, சுமார் 15,000 தொழிலாளர்கள், 'ஷிப்ட்' முறையில் பணியாற்றுகின்றனர். இந்நிறுவனத்தின் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு செய்யும் வகையில், 'நானோ- பில்ட்ரேஷன் பீட் டேங்க்' என்ற தொட்டி உள்ளது. இதில், பராமரிப்பு மற்றும் சுத்தம் செய்யும் பணி மாலை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதற்காக, 'நால்கோ' என்ற தனியார் நிறுவனம் மூலம், தர்மபுரி மாவட்டம், பெல்ராம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த சாரதிகுமார், 25, பஞ்சப்பள்ளி அருகே தின்னுாரை சேர்ந்த அக்மல், 28, அனுமந்தபுரம் அருகே ஜம்பூத் கிராமத்தை சேர்ந்த காவேரி, 31, ஆகிய, 3 ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் மாலை, 5:00 மணிக்கு, கழிவுநீர் தொட்டியில் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, விஷவாயு தாக்கியதில், தொட்டிக்குள் மயங்கி விழுந்து மூழ்கினர். அவர்களை மீட்ட டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிர்வாகம், ஓசூர் தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியது. அங்கு பரிசோதனை செய்த டாக்டர்கள், 3 பேரும் உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். ராயக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து, துல்லியமான தகவல்கள், தொழில் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளில் உள்ள குறைபாடுகள் பற்றி விசாரிக்க, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதன்படி, அதிகாரிகள் விசாரணையை துவங்கினர். கழிவுநீர் தொட்டியை பராமரிப்பு மற்றும் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்ட, 3 பேருக்கும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் போலீசார், அப்பகுதியில் சட்டம், ஒழுங்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.