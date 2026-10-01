சிலை திருட்டு வழக்கில் 3 பேருக்கு 6 ஆண்டு சிறை

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ADDED : அக் 01, 2026 09:27 PM
திருச்சி: திருச்சியில், சிலை திருட்டு வழக்கில், ஜஸ்டின், 51, சசிகுமார், 55, ஆரோக்கியம், 57, ஆகியோருக்கு, கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் 6 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி அருகே, ஊட்டத்துார் கிராமத்தில் உள்ள ரத்னேஸ்வரர் கோவிலில், 2003 அக்., 13ம் தேதி, அய்யனார், செல்லியம்மன், மாரியம்மன் மற்றும் அங்காளம்மன் சிலைகள் திருட்டு போனது.
இது தொடர்பாக, சிறுகனுார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இதில், ஜஸ்டின், காத்தான், சசிகுமார், ஆரோக்கியம், திருஞானம், ஜெயப்பிரகாஷ் ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
லால்குடி நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடந்த விசாரணை, 2017 டிச., 21ம் தேதி, சிலை திருட்டு தடுப்பு பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டு, கும்பகோணம் கூடுதல் தலைமை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டது. நேற்று வழங்கிய தீர்ப்பில், ஜஸ்டின், சசிகுமார், ஆரோக்கியம் ஆகியோருக்கு ஆறு ஆண்டு சிறை தண்டனையும், 7,000 ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. மற்ற மூன்று பேரும் விடுவிக்கப்பட்டனர்.