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பேரிகை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அடுத்த பேரிகை ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் சுப்பிரமணியம் மற்றும் போலீசார், கொலதாசபுரம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே நேற்று (நவ.,15) வாகன சோதனை செய்தனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த லாரிகளை சோதனை செய்ய நிறுத்தினர். ஆனால், சிறிது துாரத்திற்கு முன்பாக, 3 லாரிகளை நிறுத்தி விட்டு டிரைவர்கள் தப்பியோடினர்.
இதனால் சந்தேகமடைந்த போலீசார், லாரிகளில் சோதனை செய்தபோது, இரு லாரிகளில் தலா, 6 யூனிட் ஜல்லி, மற்றொரு லாரியில், 6 யூனிட் எம்.சாண்ட் ஆகியவற்றை, தமிழக அரசின் தற்காலிக தடையை மீறி, கொலதாசபுரத்திலிருந்து, கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருக்கு கடத்தி செல்வது தெரிந்தது.
லாரிகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார், தப்பியோடிய லாரி டிரைவர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்களை தேடி வருகின்றனர்.
கர்நாடகாவிற்கு ஜல்லி, எம்.சாண்ட் கடத்திய 3 டிப்பர் லாரிகள் பறிமுதல்
கர்நாடகாவிற்கு ஜல்லி, எம்.சாண்ட் கடத்திய 3 டிப்பர் லாரிகள் பறிமுதல்
ADDED : நவ 16, 2026 05:57 PM
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பேரிகை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அடுத்த பேரிகை ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் சுப்பிரமணியம் மற்றும் போலீசார், கொலதாசபுரம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே நேற்று (நவ.,15) வாகன சோதனை செய்தனர். அப்போது அவ்வழியாக வந்த லாரிகளை சோதனை செய்ய நிறுத்தினர். ஆனால், சிறிது துாரத்திற்கு முன்பாக, 3 லாரிகளை நிறுத்தி விட்டு டிரைவர்கள் தப்பியோடினர்.
இதனால் சந்தேகமடைந்த போலீசார், லாரிகளில் சோதனை செய்தபோது, இரு லாரிகளில் தலா, 6 யூனிட் ஜல்லி, மற்றொரு லாரியில், 6 யூனிட் எம்.சாண்ட் ஆகியவற்றை, தமிழக அரசின் தற்காலிக தடையை மீறி, கொலதாசபுரத்திலிருந்து, கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூருக்கு கடத்தி செல்வது தெரிந்தது.
லாரிகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார், தப்பியோடிய லாரி டிரைவர்கள் மற்றும் உரிமையாளர்களை தேடி வருகின்றனர்.