கூட்டுறவு வங்கியில் கையாடல்‘மாஜி’ அலுவலருக்கு ‘3 ஆண்டு’
கூட்டுறவு வங்கியில் கையாடல்‘மாஜி’ அலுவலருக்கு ‘3 ஆண்டு’
UPDATED : அக் 07, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 07, 2026 06:07 PM
ராமநாதபுரம்: கூட்டுறவு வங்கியில், பணம் கையாடல் செய்த வழக்கில், முன்னாள் அலுவலர் தனசேகரன், 64, என்பவருக்கு, மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், சேமனுார் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில், 1996 முதல், 1999 வரை செயலராக இருந்து வரவு, செலவு கணக்குகளை கவனித்தவர் தனசேகரன். அப்போது, வங்கி இருப்பில் இருந்த, 40 ஆயிரம் ரூபாயை கையாடல் செய்தார்.
அதே காலக்கட்டத்தில், வங்கி தலைவராக இருந்த அரியக்குடியைச் சேர்ந்த கமலம், இதை தடுக்க தவறினார். இந்நிலையில், துறை சார்ந்த தணிக்கையின் போது, கையாடல் செய்தது கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து, தனசேகரன், கமலம் மீது, வணிகவியல் குற்றப்பிரிவில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. ராமநாதபுரம் நீதிமன்றத்தில் நடந்த இந்த வழக்கில், தனசேகரனுக்கு, மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து, நீதிபதி ஹரிஹரசுதன் தீர்ப்பளித்தார். கமலம், கடந்த பிப்ரவரியில் இறந்து விட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.