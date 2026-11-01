பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை விசாரிக்க 30 சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்!: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை விசாரிக்க 30 சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்!: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
UPDATED : நவ 02, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 01, 2026 08:18 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 12:04 AM ADDED : நவ 01, 2026 08:18 PM
சென்னை: பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான, 'போக்சோ' வழக்குகள் மற்றும் போதைப்பொருள் தொடர்பான குற்ற வழக்குகளை விசாரிக்க, 30 சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கவும், வழக்குகளை துரிதமாக முடிக்கும்படியும், முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக, தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு:
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கவும், இத்தகைய குற்றங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது விரைந்து சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும், பாதிக்கப்பட்டோருக்கு உரிய காலத்தில் நீதி கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும், தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதன்படி, தமிழகம் முழுதும் நிலுவையில் உள்ள, போக்சோ வழக்குகளின் நிலை குறித்த ஆய்வு கூட்டம், முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடத்தப்பட்டது.
அரசாணை
கூட்டத்தில், இவ்வழக்குகளின் விசாரணையை விரைவுபடுத்தி, குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் நபர்களுக்கு, சட்டப்படி உரிய தண்டனை பெற்று தருவதற்கான, அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்து.
அனைத்து மாவட்டங்களிலும் போக்சோ நீதிமன்றங்களை அமைக்க, தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும், வழக்குகளை துரிதமாக முடிக்கும்படியும், முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தற்போது, பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து, குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளை மட்டும் விசாரிப்பதற்காக, மாநிலத்தில், 22 சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், நான்கு சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வர உள்ளன. இவை தவிர, நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் வைத்து, 12 புதிய சிறப்பு நீதிமன்றங்கள், 14 கூடுதல் சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் என மொத்தம், 26 சிறப்பு நீதிமன்றங்கள், 46.5 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்க, அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதன்வாயிலாக, மாநிலத்தில் உள்ள, 47 காவல் மாவட்டங்களில், 52 சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் செயல்படும்.
பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து, குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் சட்டத்தில் பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளை விரைவாக விசாரித்து, பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நீதி பெறப்படும்.
அவசியமானது
கொடுமையான குற்றங்கள் மீண்டும் நடப்பது தடுக்கப்படும். மிக அதிகபட்ச தண்டனை, குற்றவாளிகளுக்கு பெற்றுத் தருவது உறுதி செய்யப்படும்.
மேலும், போதைப் பொருட்கள் கடத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்தவும், இது தொடர்பாக, பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளை விசாரித்து முடிப்பதற்கும், அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
இதற்காக தமிழகத்தில், 11 சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. போதைப்பொருட்கள் தொடர்பாக. நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வழக்குகளையும், விரைந்து விசாரித்து முடிக்க வேண்டியுள்ளது.
அதன் அவசியத்தை கருத்தில் வைத்து, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், வேலுார் மாவட்டங்களில், தலா ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றம், சென்னையில் ஒரு கூடுதல் சிறப்பு நீதிமன்றம் அமைக்க, முதல்வர் விஜய் உத்தரவின்படி அரசாணை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
இது போதைப்பொருள் இல்லாத, தமிழகத்தை உருவாக்கும் அரசின் இலக்கை நோக்கி, தொடர்ந்து செயல்பட வழிவகை செய்யும். இவ்வாறு அரசின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.