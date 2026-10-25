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மழைக்கு 32 பேர் பலி

மழைக்கு 32 பேர் பலி

ADDED : அக் 25, 2026 10:38 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 10:38 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில், இம்மாதம் மழைக்கு, 32 பேர் இறந்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில், இம்மாதம் முதல் தேதி முதல் இன்று (அக்.,25) வரை, இடி, மின்னல், சுவர் இடிந்து விழுந்து, நீரில் மூழ்கி என, 32 பேர் இறந்துள்ளனர். அவர்களில், 21 பேர் ஆண்கள்; ஒன்பது பேர் பெண்கள்; இருவர் குழந்தைகள். கோவை, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் அதிகபட்சமாக தலா நான்கு பேர் இறந்துள்ளனர். 348 குடிசைகள் உட்பட, 532 வீடுகள் மழையில் சேதமடைந்துள்ளன. 263 கால்நடைகள், 5,413 கோழிகளும் இறந்துள்ளன.

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