மழைக்கு 32 பேர் பலி

உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
சென்னை: தமிழகத்தில், இம்மாதம் மழைக்கு, 32 பேர் இறந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில், இம்மாதம் முதல் தேதி முதல் இன்று (அக்.,25) வரை, இடி, மின்னல், சுவர் இடிந்து விழுந்து, நீரில் மூழ்கி என, 32 பேர் இறந்துள்ளனர். அவர்களில், 21 பேர் ஆண்கள்; ஒன்பது பேர் பெண்கள்; இருவர் குழந்தைகள். கோவை, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் அதிகபட்சமாக தலா நான்கு பேர் இறந்துள்ளனர். 348 குடிசைகள் உட்பட, 532 வீடுகள் மழையில் சேதமடைந்துள்ளன. 263 கால்நடைகள், 5,413 கோழிகளும் இறந்துள்ளன.
ADDED : அக் 25, 2026 10:38 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: தமிழகத்தில், இம்மாதம் மழைக்கு, 32 பேர் இறந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில், இம்மாதம் முதல் தேதி முதல் இன்று (அக்.,25) வரை, இடி, மின்னல், சுவர் இடிந்து விழுந்து, நீரில் மூழ்கி என, 32 பேர் இறந்துள்ளனர். அவர்களில், 21 பேர் ஆண்கள்; ஒன்பது பேர் பெண்கள்; இருவர் குழந்தைகள். கோவை, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் அதிகபட்சமாக தலா நான்கு பேர் இறந்துள்ளனர். 348 குடிசைகள் உட்பட, 532 வீடுகள் மழையில் சேதமடைந்துள்ளன. 263 கால்நடைகள், 5,413 கோழிகளும் இறந்துள்ளன.