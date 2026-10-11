தமிழகத்தின் வளர்ச்சி தான் முக்கியம்: சென்னை விழாவில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
தமிழகத்தின் வளர்ச்சி தான் முக்கியம்: சென்னை விழாவில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
UPDATED : அக் 12, 2026 12:47 AM
ADDED : அக் 11, 2026 06:39 PM
UPDATED : அக் 12, 2026 12:47 AM ADDED : அக் 11, 2026 06:39 PM
சென்னை: ''வளர்ச்சி அடைந்த தமிழகத்தில் இருந்து, வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை உருவாக்குவோம். தமிழகத்துக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும், மத்திய அரசிடமிருந்து கிடைக்கும்,'' என, சென்னை ஐ.ஐ.டி.,யில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசினார்.
தேசிய நெடுஞ்சாலை, துறைமுக உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் உட்பட, 13 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களின் தொடக்க விழா, நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தல், அடிக்கல் நாட்டு விழா போன்றவை சென்னை ஐ.ஐ.டி.யில், நடந்தன.
வேலை வாய்ப்பு
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இத் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது: புதிய மற்றும் நிறைவடைந்த திட்டங்களை தொடங்கி வைத்துள்ளோம். இவற்றில், சில திட்டங்கள் பொது மக்களின் அன்றாட பயணத்தை மேலும் விரைவாக்கும். மற்ற திட்டங்கள், தொழில் துறையையும், வர்த்தகத்தையும் வலுப்படுத்தும். இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும், தமிழக இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
சென்னை ஐ.ஐ.டி.,யில், மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை பார்வையிடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த ஆராய்ச்சி, பொது சுகாதார துறையில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்ட தொடக்கம், ஆலய தரிசனம் போன்றவை எனக்கு கிடைத்தன.
பாரதத்தின் உணர்வு, நாடு, தன் கலாசார சக்தியில் இருந்து உத்வேகம் பெறுகிறது; அறிவியல் வளர்ச்சியால் முன்னேறுகிறது. நவீன உள்கட்டமைப்பு வாயிலாக, புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது.
முதல்வருடன் இணைந்து
'மாநிலங்களின் வளர்ச்சியில் தான், நாட்டின் முன்னேற்றம் உள்ளது' என்ற மந்திரத்தை, நான் எப்போதும் மனதில் தாங்கி பயணித்து வருகிறேன். முதல்வராக இருந்த காலகட்டத்தில், மாநிலங்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நன்கு புரிந்து கொண்டுள்ளேன். அதனால் தான், பிரதமரானதும் அந்த எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற, முழு முயற்சி மேற்கொண்டேன்.
அனைத்து மாநிலங்களும், தங்களின் இலக்குகளை அடைய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. நான் குஜராத் முதல்வராக இருந்த போது, தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர்கள் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா ஆகியோருடன் உரையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
ஐந்து முதல்வர்களுடன்
பிரதமரான பின், ஜெயலலிதா, பன்னீர்செல்வம், பழனிசாமி, ஸ்டாலின் போன்ற தலைவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அரசுகள் மாறின; ஆனால், தமிழகத்தின் வளர்ச்சியும், இங்குள்ள மக்களுக்கு சேவையாற்றும் என்னுடைய உறுதியும், எப்போதும் தொடர்கின்றன.
இன்று அதே உறுதிபாட்டுடன், முதல்வர் விஜயுடன் இணைந்து, தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பயணத்தை முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றேன்.
மெட்ரோ ரயில் சேவை
தமிழகத்தின் நகர்ப்புற மேம்பாடு, நம் பிரதான முதன்மை நோக்கம். நகரமயமாக்கல் என்பது ஒரு சவால் அல்ல. அது, ஒரு வாய்ப்பு என்று நான் கருதுகிறேன். இதில், பொதுத் துறை போக்குவரத்துக்கு, மிகப்பெரிய பங்களிப்பு உள்ளது. மக்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். அதனால், மக்களின் வாழ்க்கையில் சுலபத்தன்மை அதிகரிக்கும்.
சிறப்பான போக்குவரத்துக்கு, சாலைகளை அகலப்படுத்துவது மட்டுமே போதுமானதல்ல. நவீன நகரங்களில், முழுமையான கட்டமைப்புகள் அவசியம். அதனால், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நாடு முழுதும் மெட்ரோ இணைப்பு திட்டங்களை அதிகரித்துள்ளோம்.
கடந்த, 2014ல், ஐந்து நகரங்களில் மட்டுமே, மெட்ரோ ரயில் சேவை இருந்தது. தற்போது, நாட்டில், 25 நகரங்களில், மெட்ரோ ரயில் சேவை உள்ளது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்கம் காரணமாக, சாமானிய மக்கள், மாணவர்கள், மூத்த குடிமக்கள், சுலபமாக பயணம் செய்யலாம்.
சக்தி படைத்த நாடு
நம் மாநிலங்களை, சக்தி படைத்தவையாக மாற்றி, நாட்டை சக்தி படைத்ததாக மாற்ற வேண்டும். அதனால், தமிழகம் போன்ற மாநிலங்களில் பொருட்களின் உற்பத்தியை, மத்திய அரசு ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது. 'உள்நாட்டில் தயாரிப்போம், உள்ளூர் பொருட்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம்' என்ற மத்திய அரசின் இயக்கங்கள், தமிழகத்துக்கு ஆதாயங்களை அளித்து வருகின்றன.
மத்திய அரசின் முயற்சிகளால், உலகின் இரண்டாவது தொலைபேசி தயாரிப்பாளராக நாம் மாறி உள்ளோம். 2014 முதல் இதுவரை, மின்னணு உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி, 11 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
அதேபோல, பாதுகாப்பு தளவாட ஏற்றுமதி, 50 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதால், நாட்டில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு, வேலை வாய்ப்புகள் கிடைத்துள்ளன. நாட்டின் உற்பத்தி வளர்ச்சியில், தமிழகத்தின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.
பலமான உற்பத்தி துறையை உருவாக்க, நமக்கு நல்ல சாலை வசதிகள்; ரயில்வே, துறைமுகம் தேவை. அதனால், பல்வேறு மட்டங்களில், அதிகளவு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும். இன்று ரயில் மற்றும் சாலை வசதி திட்டங்களுக்கு, அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட நிலையில், அவை தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
கப்பல் கட்டுமானம் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்தின் உலகளாவிய மையமாக, நாட்டை மாற்ற பணியாற்றி வருகிறோம். இதிலும், தமிழகத்துக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு உள்ளது. மத்திய அரசு நடவடிக்கையால், 17 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில், துாத்துக்குடி வ.உ.சி., துறைமுகம், உலகத்தரம் வாய்ந்த 'மெகா கன்டெய்னர்' மற்றும் பசுமை எரிசக்தி மையமாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளில், இந்திய துறைமுகங்களின் வேகமும், திறனும் சிறப்பாக உள்ளன. வேகம் அதிகரித்துள்ளதால், துறைமுகங்களில் கப்பல்கள் திரும்பும் நேரம் பாதியாக குறைந்து விட்டது. இதன் காரணமாக, நாட்டில் உற்பத்தியாகும் பொருட்கள், உலக சந்தைகளுக்கு, முன்பை விட அதிக வேகத்தில் சென்றடைகின்றன.
நம் கடல் சார் பொருளாதார தொலைநோக்கு திட்டங்களில், நம் மீனவர்களின் பங்களிப்பு மிகப்பெரியது. ஆகையால் தான், பிரதமரின் மீன்வள திட்டத்துடன், ஏராளமான திட்டங்கள் வாயிலாக, தமிழகத்துக்கு, 1,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் சிறந்த சிகரத்தை தொட வேண்டும் என, நாங்கள் விரும்புகிறேம். இதற்காக, தமிழகத்துக்கு தேவையான உதவிகள் அனைத்தும், மத்திய அரசிடம் இருந்து கிடைக்கும். நாம் இதற்காக கச்சை கட்டிக்கொண்டு, உங்களுடன் பணியாற்ற உள்ளோம்.
தமிழக மக்களின் உழைப்பும், ஆற்றலும், நாட்டின் எதிர்காலத்துக்கு திசை காட்டுவதில் பெரும் பங்காற்ற வேண்டும். நாம் வளர்ச்சி அடைந்த தமிழகத்தில் இருந்து, வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம் படைப்போம் என்ற உறுதிப்பாட்டை மெய்யாக்குவோம்.
இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.