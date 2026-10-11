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தமிழகத்தின் வளர்ச்சி தான் முக்கியம்: சென்னை விழாவில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

தமிழகத்தின் வளர்ச்சி தான் முக்கியம்: சென்னை விழாவில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

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UPDATED : அக் 12, 2026 12:47 AM

ADDED : அக் 11, 2026 06:39 PM

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UPDATED : அக் 12, 2026 12:47 AM ADDED : அக் 11, 2026 06:39 PM

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சென்னை: ''வளர்ச்சி அடைந்த தமிழகத்தில் இருந்து, வளர்ச்சி அடைந்த பாரதத்தை உருவாக்குவோம். தமிழகத்துக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும், மத்திய அரசிடமிருந்து கிடைக்கும்,'' என, சென்னை ஐ.ஐ.டி.,யில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசினார்.

தேசிய நெடுஞ்சாலை, துறைமுக உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் உட்பட, 13 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களின் தொடக்க விழா, நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தல், அடிக்கல் நாட்டு விழா போன்றவை சென்னை ஐ.ஐ.டி.யில், நடந்தன.

வேலை வாய்ப்பு




பிரதமர் நரேந்திர மோடி இத் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது: புதிய மற்றும் நிறைவடைந்த திட்டங்களை தொடங்கி வைத்துள்ளோம். இவற்றில், சில திட்டங்கள் பொது மக்களின் அன்றாட பயணத்தை மேலும் விரைவாக்கும். மற்ற திட்டங்கள், தொழில் துறையையும், வர்த்தகத்தையும் வலுப்படுத்தும். இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும், தமிழக இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.

சென்னை ஐ.ஐ.டி.,யில், மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை பார்வையிடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த ஆராய்ச்சி, பொது சுகாதார துறையில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்ட தொடக்கம், ஆலய தரிசனம் போன்றவை எனக்கு கிடைத்தன.

பாரதத்தின் உணர்வு, நாடு, தன் கலாசார சக்தியில் இருந்து உத்வேகம் பெறுகிறது; அறிவியல் வளர்ச்சியால் முன்னேறுகிறது. நவீன உள்கட்டமைப்பு வாயிலாக, புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது.

முதல்வருடன் இணைந்து



'மாநிலங்களின் வளர்ச்சியில் தான், நாட்டின் முன்னேற்றம் உள்ளது' என்ற மந்திரத்தை, நான் எப்போதும் மனதில் தாங்கி பயணித்து வருகிறேன். முதல்வராக இருந்த காலகட்டத்தில், மாநிலங்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நன்கு புரிந்து கொண்டுள்ளேன். அதனால் தான், பிரதமரானதும் அந்த எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற, முழு முயற்சி மேற்கொண்டேன்.

அனைத்து மாநிலங்களும், தங்களின் இலக்குகளை அடைய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. நான் குஜராத் முதல்வராக இருந்த போது, தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர்கள் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா ஆகியோருடன் உரையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

ஐந்து முதல்வர்களுடன்


பிரதமரான பின், ஜெயலலிதா, பன்னீர்செல்வம், பழனிசாமி, ஸ்டாலின் போன்ற தலைவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அரசுகள் மாறின; ஆனால், தமிழகத்தின் வளர்ச்சியும், இங்குள்ள மக்களுக்கு சேவையாற்றும் என்னுடைய உறுதியும், எப்போதும் தொடர்கின்றன.

இன்று அதே உறுதிபாட்டுடன், முதல்வர் விஜயுடன் இணைந்து, தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பயணத்தை முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றேன்.

மெட்ரோ ரயில் சேவை



தமிழகத்தின் நகர்ப்புற மேம்பாடு, நம் பிரதான முதன்மை நோக்கம். நகரமயமாக்கல் என்பது ஒரு சவால் அல்ல. அது, ஒரு வாய்ப்பு என்று நான் கருதுகிறேன். இதில், பொதுத் துறை போக்குவரத்துக்கு, மிகப்பெரிய பங்களிப்பு உள்ளது. மக்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகள் நன்றாக இருக்க வேண்டும். அதனால், மக்களின் வாழ்க்கையில் சுலபத்தன்மை அதிகரிக்கும்.

சிறப்பான போக்குவரத்துக்கு, சாலைகளை அகலப்படுத்துவது மட்டுமே போதுமானதல்ல. நவீன நகரங்களில், முழுமையான கட்டமைப்புகள் அவசியம். அதனால், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நாடு முழுதும் மெட்ரோ இணைப்பு திட்டங்களை அதிகரித்துள்ளோம்.

கடந்த, 2014ல், ஐந்து நகரங்களில் மட்டுமே, மெட்ரோ ரயில் சேவை இருந்தது. தற்போது, நாட்டில், 25 நகரங்களில், மெட்ரோ ரயில் சேவை உள்ளது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் விரிவாக்கம் காரணமாக, சாமானிய மக்கள், மாணவர்கள், மூத்த குடிமக்கள், சுலபமாக பயணம் செய்யலாம்.

சக்தி படைத்த நாடு


நம் மாநிலங்களை, சக்தி படைத்தவையாக மாற்றி, நாட்டை சக்தி படைத்ததாக மாற்ற வேண்டும். அதனால், தமிழகம் போன்ற மாநிலங்களில் பொருட்களின் உற்பத்தியை, மத்திய அரசு ஊக்கப்படுத்தி வருகிறது. 'உள்நாட்டில் தயாரிப்போம், உள்ளூர் பொருட்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம்' என்ற மத்திய அரசின் இயக்கங்கள், தமிழகத்துக்கு ஆதாயங்களை அளித்து வருகின்றன.

மத்திய அரசின் முயற்சிகளால், உலகின் இரண்டாவது தொலைபேசி தயாரிப்பாளராக நாம் மாறி உள்ளோம். 2014 முதல் இதுவரை, மின்னணு உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி, 11 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

அதேபோல, பாதுகாப்பு தளவாட ஏற்றுமதி, 50 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதால், நாட்டில் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு, வேலை வாய்ப்புகள் கிடைத்துள்ளன. நாட்டின் உற்பத்தி வளர்ச்சியில், தமிழகத்தின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.

பலமான உற்பத்தி துறையை உருவாக்க, நமக்கு நல்ல சாலை வசதிகள்; ரயில்வே, துறைமுகம் தேவை. அதனால், பல்வேறு மட்டங்களில், அதிகளவு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும். இன்று ரயில் மற்றும் சாலை வசதி திட்டங்களுக்கு, அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட நிலையில், அவை தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

கப்பல் கட்டுமானம் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்தின் உலகளாவிய மையமாக, நாட்டை மாற்ற பணியாற்றி வருகிறோம். இதிலும், தமிழகத்துக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு உள்ளது. மத்திய அரசு நடவடிக்கையால், 17 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில், துாத்துக்குடி வ.உ.சி., துறைமுகம், உலகத்தரம் வாய்ந்த 'மெகா கன்டெய்னர்' மற்றும் பசுமை எரிசக்தி மையமாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளில், இந்திய துறைமுகங்களின் வேகமும், திறனும் சிறப்பாக உள்ளன. வேகம் அதிகரித்துள்ளதால், துறைமுகங்களில் கப்பல்கள் திரும்பும் நேரம் பாதியாக குறைந்து விட்டது. இதன் காரணமாக, நாட்டில் உற்பத்தியாகும் பொருட்கள், உலக சந்தைகளுக்கு, முன்பை விட அதிக வேகத்தில் சென்றடைகின்றன.

நம் கடல் சார் பொருளாதார தொலைநோக்கு திட்டங்களில், நம் மீனவர்களின் பங்களிப்பு மிகப்பெரியது. ஆகையால் தான், பிரதமரின் மீன்வள திட்டத்துடன், ஏராளமான திட்டங்கள் வாயிலாக, தமிழகத்துக்கு, 1,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

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தமிழகம் சிறந்த சிகரத்தை தொட வேண்டும் என, நாங்கள் விரும்புகிறேம். இதற்காக, தமிழகத்துக்கு தேவையான உதவிகள் அனைத்தும், மத்திய அரசிடம் இருந்து கிடைக்கும். நாம் இதற்காக கச்சை கட்டிக்கொண்டு, உங்களுடன் பணியாற்ற உள்ளோம்.

தமிழக மக்களின் உழைப்பும், ஆற்றலும், நாட்டின் எதிர்காலத்துக்கு திசை காட்டுவதில் பெரும் பங்காற்ற வேண்டும். நாம் வளர்ச்சி அடைந்த தமிழகத்தில் இருந்து, வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம் படைப்போம் என்ற உறுதிப்பாட்டை மெய்யாக்குவோம்.

இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.

பிரதமருடன் கலந்துரையாடல் தொழில் முனைவோர் மகிழ்ச்சி போரூர் - பூந்தமல்லி இடையே மெட்ரோ ரயிலில், பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் பயணித்த போது, 'ஸ்டார்ட் அப்' தொழில் முனைவோர் 17 பேரை பிரதமர் சந்தித்து, அவர்களின் தொழில் குறித்து கேட்டறிந்தார். அதேபோல, சென்னை ஐ.ஐ.டி., சென்ற பிரதமர் மோடி, அங்கு, 'ஸ்டார்ட் அப்' தொழில் முனைவோருடன் கலந்துரையாடினார். அவர்கள் தங்கள் நிறுவன தயாரிப்புகள் குறித்து விளக்கினர். இதுகுறித்து, 'டயக்னோ இன்டெலிஜென்ட் சிஸ்டம்' நிறுவன தலைவர் பெலிக்ஸ் இனிகோ கூறியதாவது: பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் ஆகியோருடன் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்து பேசியது, எங்களால் மறக்க முடியாத அனுபவம். நான்கு பெண்கள் உள்ளிட்ட 17 பேர் பேசினோம். அப்போது தொழில் குறித்தும், அதனால் ஏற்படும் தேசத்துக்கான பயன்கள் குறித்தும், பிரதமர் மோடி அக்கறையுடன் கேட்டறிந்தார். குறைந்த நேர பயணத்திலும், அவர் எங்களிடம் தொழில் குறித்து கேட்டறிந்ததும், பயணம் முடிந்த பின், அனைவரிடமும் பேசி முடித்து சென்றதும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை பார்வையிட்ட பிரதமர் சென்னை ஐ.ஐ.டி.,யில் உள்ள, சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையம், 2022 மார்ச் மாதம் தொடங்கப்பட்டது. இது, மனித மூளையின் கட்டமைப்பு மற்றும் அதன் நரம்பு இணைப்புகளை, நுண்ணிய அளவில், துல்லிய வரைபடமாக தயாரிப்பதற்கான, உலகளாவிய மையமாக உள்ளது. இங்கு, கரு பருவம் முதல் முதுமை பருவம் வரை, வயது வாரியாக, மனித மூளைகள் குறித்த ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த மையத்தை, பிரதமர் மோடி நேற்று பார்வையிட்டார். 100-க்கும் மேற்பட்ட மனித மூளைகளை, 'செல்' மட்டத்தில் வரைபடமாக்கும், உலகளாவிய திட்டத்தை அவர் வெளியிட்டார். மேலும், 'சி -ஸ்ட்ரோக்' என்ற பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட, மூளையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட, 1,000-க்கும் மேற்பட்ட தரவுகள், வரைபடங்கள் அடங்கிய அடங்கிய நுாலையும் அவர் வெளியிட்டார். ஆய்வு மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து, ஆராய்ச்சியாளர்களிடம் பிரதமர் மோடி கேட்டறிந்தார். உடன், கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகர், முதல்வர் விஜய் இருந்தனர்.



சென்னை வந்த பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு சென்னை: சென்னை வந்த பிரதமருக்கு, நேற்று பா.ஜ., சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. பிரதமர் நிகழ்ச்சி விபரம்: * காலை, 10:57 மணிக்கு, பிரதமர் சென்னை விமான நிலையம் வந்தார் * பிரதமரை கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர், முதல்வர் விஜய், மத்திய அமைச்சர் முருகன், தமிழக அமைச்சர்கள், தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி மற்றும் பா.ஜ., நிர்வாகிகள், பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர் * காலை, 11:15 மணிக்கு, பிரதமர் மோடி, விமான நிலையத்திலிருந்து காரில் வெளியே வந்தார். கார் போரூர் நோக்கி சென்றது * விமான நிலையத்திற்கு வெளியே திரண்டிருந்த பொதுமக்களை பார்த்ததும், பிரதமர் காரின் கதவை திறந்து எழுந்த நின்று, சைகை காண்பித்தார். இதனால், உற்சாகமடைந்த, பா.ஜ., தொண்டர்கள், 'பாரத் மாதா கீ ஜே' என்றும், 'வீரன் மோடி' என்றும் உற்சாக குரல் எழுப்பினர் * வழி நெடுகிலும், மேளதாளங்கள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகளுடன், பிரதமருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது * முதல்வர் விஜய் தனி காரில் போரூர் சென்றார். அவரும் பொதுமக்களை பார்த்து கை அசைத்தபடி சென்றார் * காலை 11:45 மணிக்கு, பிரதமர் மோடி போரூர் சென்றார். அங்கு மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்து, பூந்தமல்லி வரை மெட்ரோ ரயிலில் சென்று வந்தார் * பகல், 12:30 மணிக்கு, போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து, காரில் சென்னை ஐ.ஐ.டி.,க்கு சென்றார் மோடி. அவருடன் காரில் தமிழக கவர்னர் சென்றார். முதல்வர் விஜய் மற்றொரு காரில் சென்றார் * சாலையின் இரு புறங்களிலும், பா.ஜ., தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரண்டு நின்று, பிரதமருக்கு வரவேற்பு அளித்தனர் * மாணவ, மாணவியர் பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி மற்றும் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு, பா.ஜ.,வினர் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் * சின்னமலை பகுதியில், பா.ஜ.,வினர் பிரதமர் மோடி வந்த கார் மீது மலர் துாவி, வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னால் வந்த முதல்வர் விஜய் கார் மீதும், மலர்களை துாவினர் * பகல் 12:55 மணிக்கு பிரதமர் மோடி ஐ.ஐ.டி.,க்கு சென்றார் * ஐ.டி.ஐ., நிகழ்ச்சியை முடித்துக் கொண்டு, மாலை 3:40 மணிக்கு, சென்னை வர்த்தக மையத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார். அங்கு ஜெயகோபால் கரோடியோ ஹிந்து வித்யாலயா மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளி பொன்விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார் * மாலை 4:50 மணிக்கு நிகழ்ச்சி முடிந்து, சென்னை விமான நிலையத்திற்கு புறப்பட்டார் * மாலை 5:00 மணிக்கு, பிரதமர் காரில் சென்னை விமான நிலையம் சென்றடைந்தார். அங்கிருந்து விமானத்தில் டில்லி புறப்பட்டு சென்றார். முதல்வர் மற்றும் அதிகாரிகள் வழி அனுப்பி வைத்தனர்.



பதாகை காண்பித்த த.வெ.க.,வினர் சென்னை ஐ.ஐ.டி., வளாகத்தில், பிரதமர் மோடி, முதல்வர் விஜய் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி நடந்த இடத்தில், 4,000 பேர் பங்கேற்க இருக்கைகள் போடப்பட்டிருந்தன. பிரதமர் மோடி பேசுகையில், முதல்வர் விஜய் பெயர் உச்சரித்ததும், த.வெ.க., வினர் ஆராவாரம் செய்தனர். முதல்வர் விஜய் பேசுகையில், 'பா.ஜ., வினர் மோடி வாழ்க, பாரத மாதகீ ஜே' என்று கோஷம் எழுப்பினர். இரு தரப்பினரும் மாறி, மாறி கோஷம் எழுப்பி, அரங்கத்தை அதிர வைத்தனர். பிரதமர் மோடி பேசிய போது, 'வருங்கால பிரதமர் விஜய், இன்றைய முதல்வர் விஜய், நாளைய பிரதமர் விஜய்' என்ற வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட பதாகைகளை, த.வெ.க., வினர் காண்பித்தனர். முன்னதாக போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திற்கு, பிரதமர் சென்ற போது, அவ்வழியில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. அப்போது இரண்டு ஆம்புலன்ஸ்கள் அவ்வழியே வந்தன. போலீசார் போக்குவரத்தை சரி செய்து, அவற்றுக்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்தனர்.



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