சாலை பெயர் பலகையில் ஹிந்தி எழுத்து; 2 அதிகாரிகளை 'சஸ்பெண்ட்' செய்த அமைச்சருக்கு கிளம்புது எதிர்ப்பு
சாலை பெயர் பலகையில் ஹிந்தி எழுத்து; 2 அதிகாரிகளை 'சஸ்பெண்ட்' செய்த அமைச்சருக்கு கிளம்புது எதிர்ப்பு
UPDATED : அக் 03, 2026 12:38 AM
ADDED : அக் 02, 2026 07:09 PM
UPDATED : அக் 03, 2026 12:38 AM ADDED : அக் 02, 2026 07:09 PM
சென்னை: மாநில நெடுஞ்சாலை வழிகாட்டி பலகையில், ஹிந்தியிலும் பெயர் எழுதப்பட்டு இருந்ததால், இரண்டு அதிகாரிகளை, 'சஸ்பெண்ட்' செய்த, துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை விதிமுறைகளை பின்பற்றியதற்கு தண்டனையா என, பொறியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளத்தில் இருந்து நாசரேத் செல்லும் சாலையில், மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில், புதிதாக பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வழிகாட்டி பலகை வைக்கப்பட்டது. அந்த பலகையில், திருநெல்வேலி, ஆழ்வார்திருநகரி, துாத்துக்குடி மற்றும் திருச்செந்துாருக்கு செல்வது தொடர்பான வழிகள் காட்டப்பட்டு, தொலைவு விபரமும் எழுதப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள மாநில நெடுஞ்சாலை அறிவிப்பு பலகைகளில், ஊர்களின் பெயர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே எழுதப்படுவது வழக்கம். ஆனால், இந்த பலகையில் ஊர்களின் பெயர்கள் ஹிந்தியிலும் எழுதப்பட்டிருந்தன.
புகார்கள் எழுந்ததை தொடர்ந்து, ஹிந்தியில் ஊர் பெயர் எழுதிய நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவி கோட்டப் பொறியாளர் பூமிநாதன், உதவி பொறியாளர் முத்துலட்சுமி ஆகியோர், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டுள்ளனர். அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உத்தரவுப்படி, இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு உள்ளதால், நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் மத்தியில், அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, சமூக வலைதளத்தில், நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வெளியிட்டுள்ள பதிவு; இரு மொழிக் கொள்கை தான் த.வெ.க.,வின் உயிர்க் கொள்கை; நிரந்தரக் கொள்கை. அதில் இன்றும், என்றும், என்றென்றைக்கும் தமிழக அரசு மாறுபட்ட நிலைப்பாட்டை எடுக்கவே எடுக்காது. இந்நிலையில், மத்திய சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு நிதி திட்டத்தின் கீழ், தமிழக அரசின் நெடுஞ்சாலை துறையின் வாயிலாக, துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகளில், பெயர் பலகை வைக்கப்பட்டதில் சில குளறுபடிகள் நடந்தது, அரசின் கவனத்திற்கு வந்தது.
அது தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட துறை ரீதியிலான விசாரணையில், குறிப்பிட்ட அதிகாரிகள் சிலரின் கவனக்குறைவாலும், அலட்சியத்தாலும், அரசின் இரு மொழிக் கொள்கைக்கு எதிராக, மும்மொழியில் பெயர் பலகை வைக்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.
உடனடியாக, இந்த தவறுக்கு காரணமான உதவிப் பொறியாளர் மற்றும் உதவி கோட்டப் பொறியாளர் என, இரண்டு அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். மேலும், மூன்று மொழிகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த, அந்த பெயர் பலகையும் உடனடியாக மாற்றப்பட்டு, இரு மொழிகளில் எழுதப்பட்ட புதிய பெயர் பலகை, அதே இடத்தில் பொருத்தப்பட்டது.
மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தொடர்ந்து மேல் விசாரணையும் நடந்து வருகிறது. மும்மொழிக் கொள்கை எந்த வடிவத்தில் வந்தாலும் முறியடிப்போம்; இரு மொழிக் கொள்கையை என்றென்றும் உயர்த்திப் பிடிப்போம். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
கொந்தளிப்பு
மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை, பொறியாளர் சங்க நிர்வாகிகள் சிலர் கூறியதாவது: சாத்தான்குளத்தில் இருந்து நாசரேத் செல்லும் சாலை பணி, மத்திய, மாநில அரசு பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்பட்டது. மத்திய சாலை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு நிதி வாயிலாக, 80 சதவீதம் நிதி பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இந்த வகை சாலையில், அறிவிப்பு பலகையில், ஹிந்தி மொழியிலும் பெயர் இடம்பெற செய்ய வேண்டும் என, விதிமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதை பின்பற்றியே், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் செயல்பட்டுள்ளனர். தற்போது, அவர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு இருப்பது, மற்ற அதிகாரிகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதற்கு பெரிய தண்டனையாக, 'சஸ்பெண்ட்' உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதனால், ஏற்கனவே உள்ள விதிமுறைகளை பின்பற்றலாமா என்ற, சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. அரசு தண்டனை உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.