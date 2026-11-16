வீடுகளில் மேற்கூரை சூரிய சக்தி திட்டத்திற்கு 1 மாதத்தில் மட்டும் 35,000 விண்ணப்பங்கள்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
வீடுகளில் மேற்கூரை சூரிய சக்தி திட்டத்திற்கு 1 மாதத்தில் மட்டும் 35,000 விண்ணப்பங்கள்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
ADDED : நவ 16, 2026 02:47 PM
ADDED : நவ 16, 2026 02:47 PM
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவு;
வீடுகளுக்கான மேற்கூரை சோலார் திட்டம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஏப்ரல் 2026ம் ஆண்டு வரை தமிழகத்தில் சுமார் 87 ஆயிரம் வீடுகளில் மட்டுமே மேற்கூரை சோலார் இருந்து வந்த நிலையில் முதல்வர் இத்திட்டத்தை ஊக்குவிக்க கூடுதல் மானியத்தை அறிவித்தார்.
இத்திட்டத்தை மக்கள் எளிதாக பயன்பெற மற்றும் எளிதாக விண்ணப்பிக்க டான்ஜெட்கோ கீழ் ஒருங்கிணைந்த போர்டலை உருவாக்கி அதன்மூலம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன.
கடந்த 1 மாதத்தில் மட்டும் சுமார் 35,000 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளன என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். மார்ச் 2027க்குள் 1 லட்சம் வீடுகளில் மேற்கூரை சூரிய சக்தி என்பதே நமது இலக்கு.
இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.