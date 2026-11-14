தீப திருவிற்கு வரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கையை கணக்கிட 9 சாலைகளில் 36 கேமராக்கள் பொருத்தம்
தீப திருவிற்கு வரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கையை கணக்கிட 9 சாலைகளில் 36 கேமராக்கள் பொருத்தம்
UPDATED : நவ 14, 2026 10:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:42 PM
திருவண்ணாமலை: ‘‘தீப திருவிழாவிற்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட, 9 சாலைகளில், 36 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன,’’ என, திருவண்ணாமலை எஸ்.பி., உதயகுமார் கூறினார்.
இது குறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:
திருவண்ணாமலை தீப திருவிழாவிற்கு வரும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கையை கணக்கிட, 9 சாலைகளில், தலா, 4 கேமராக்கள் வீதம், 36 கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம், எத்தனை லட்சம் பக்தர்கள் வருகை தருகிறார்கள் என கண்டறியப்பட்டு நகரினும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படாதவாறு சீரமைக்கப்படும். 700 ஏ.ஐ., கேமரா பொருத்தப்பட்டு, 12 கன்ட்ரோல் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட உள்ளது.
20 லட்சம் குற்றவாளிகள் புகைப்படங்கள் ஏற்கனவே காவல்துறை சார்பில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த சர்வரில் இணைக்கப்பட்டு, குற்றவாளிகள் யார் யாரெல்லாம், விழாவிற்கு வந்துள்ளனர். அவர்கள் எங்கெங்கு என்ன செய்கிறார்கள், குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்களா என கண்காணிக்கப்படும்.
11 தற்காலிக பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைக்கப்பட உள்ளது. 155 இடங்களில், 21 ஆயிரத்து 500 கார் நிறுத்த பார்க்கிங் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 15,500 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உளளனர். இதில், 5 டி.ஐ.ஜி., 42 எஸ்.பி.,க்கள் ஈடுபடுவர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.