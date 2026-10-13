நாமக்கல்லில் உதவி செய்வது போல் நடித்து மோசடி சிக்கிய 2 பேரிடம் 361 ஏ.டி.எம்., கார்டுகள் பறிமுதல்
நாமக்கல்லில் உதவி செய்வது போல் நடித்து மோசடி சிக்கிய 2 பேரிடம் 361 ஏ.டி.எம்., கார்டுகள் பறிமுதல்
UPDATED : அக் 13, 2026 10:14 PM
ADDED : அக் 13, 2026 07:38 PM
ப.வேலுார்: ஏ.டி.எம்.,களில் முதியவர்களை குறி வைத்து கார்டுகளை மாற்றி மோசடியில் ஈடுபட்ட, ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்த இருவரை, பரமத்தி போலீசார் கைது செய்து, 361 ஏ.டி.எம்., கார்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ப.வேலுார் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், ஏ.டி.எம்., மையங்களில் பணம் எடுக்க வரும் முதியவர்களுக்கு உதவுவது போல் நடித்து, அவர்களின் ஏ.டி.எம்., கார்டுகளை மாற்றிக்கொடுத்து, கணக்கிலிருந்து பணம் திருடப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தன.
குறிப்பாக, பரமத்தி அருகே, பில்லுார் பகுதியை சேர்ந்த குழந்தைசாமி என்பவரிடம், 2 லட்சத்து, 21 ஆயிரத்து 800 ரூபாய், பரமத்தியை சேர்ந்த சரஸ்வதியிடம், 1 லட்சத்து, 8,500 ரூபாய், குப்புசாமி என்பவரிடம், 75 ஆயிரம் ரூபாய் என, மூவரிடமும் சேர்த்து, 4 லட்சத்து, 5,300 ரூபாய் வரை மர்ம நபர்கள், நுாதன முறையில் பல மாதங்களுக்கு முன் கொள்ளையடித்துள்ளனர்.
இச்சம்பவங்கள் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த பரமத்தி போலீசார், மாவட்ட எஸ்.பி., கிரீஷ் யாதவ் அசோக் உத்தரவுப்படி, டி.எஸ்.பி., வெண்ணிலா, பரமத்தி இன்ஸ்பெக்டர் சங்கர பாண்டியன் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் காலை, நாமக்கல் அருகே, கீரம்பூர் சுங்கச்சாவடி பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமாக சுற்றிய, இருவரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
அதில், அவர்கள் ஹரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்த சந்தீப், 40, கரம்பீர், 41, என்பதும், ஓராண்டாக ஏ.டி.எம்., கார்டுகளை மாற்றி பண மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்ததும் உறுதியானது.
இருவரையும் கைது செய்த தனிப்படை போலீசார், அவர்களிடம் இருந்து, 361 ஏ.டி.எம்., கார்டுகள், 47 ஆயிரம் ரூபாய், ஒரு 'டி.வி.எஸ்., அப்பாச்சி ஆர்.டி.ஆர்.,' இருசக்கர வாகனம், இரண்டு மொபைல் போன்கள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து, நேற்று மதியம், இருவரையும் பரமத்தி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.