மருத்துவ தரவரிசை பட்டியல் கூடுதலாக 363 பேர் இணைப்பு
மருத்துவ தரவரிசை பட்டியல் கூடுதலாக 363 பேர் இணைப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:43 AM
சென்னை: மருத்துவ தர வரிசை பட்டியலில், 363 பேர் கூடுதலாக இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
எம்.பி.பி.எஸ்., - பி.டி.எஸ்., மருத்துவ படிப்புகளுக்கான தர வரிசை பட்டியல், கடந்த 10ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. அதன்பின், சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க தவறியவர்கள், விடுபட்ட ஆவணங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்ற, நேற்று காலை வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டது.
அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, பலர் பதிவேற்றம் செய்தனர். அதில், 363 பேர் தரவரிசை பட்டியலில் கூடுதலாக இணைந்துள்ளனர்.
இது குறித்து, மருத்துவ கல்வி இயக்குநர் லோகநாயகி கூறியதாவது:
சான்றிதழ்களை பதிவேற்ற அவகாசம் அளிக்க கோரி, மாணவர்களிடம் இருந்து மின்னஞ்சல் வாயிலாக, ஏராளமான கோரிக்கைகள் வந்ததால், இம்முடிவை தவிர்க்க முடியவில்லை.
மத்திய அரசு, ஆக., 13ம் தேதியே, மாநில கலந்தாய்வை தொடங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியது. இதனால், மாநில தரவரிசைப் பட் டியலை தாமதப்படுத்த முடியவில்லை. மாணவர் நலன் கருதி, சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்புக்கு அவகாசம் அளித்தோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதற்கிடையே, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் வாரிசுகள், விளையாட்டு வீரர்கள் ஆகியோருக்கான, சிறப்பு பிரிவு கலந்தாய்வு மற்றும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத உள் இடஒதுக்கீட்டு கலந்தாய்வு, ஓமந்துாரார் அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனை வளாகத்தில், நேரடியாக இன்று நடக்க உள்ளது.
பொதுப் பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு, www.tnmedicalselection.org என்ற இணையதளம் வழியாக, பகல் 12:00 மணிக்கு மேல் நடக்கும் என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.