4.63 லட்சம் கன அடி வெள்ள நீர் வந்தாலும் சமாளிக்கும் மாயனுார் கதவணை: கலெக்டர்
4.63 லட்சம் கன அடி வெள்ள நீர் வந்தாலும் சமாளிக்கும் மாயனுார் கதவணை: கலெக்டர்
UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:00 AM
கரூர்: ‘‘மாயனுார் கதவணை, 4 லட்சத்து, 63 ஆயிரம் கனஅடி உபரி வெள்ள நீரை வெளியேற்றும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது,’’ என, கரூர் மாவட்ட கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி தெரிவித்தார்.
கரூர் மாவட்டம், மாயனுாரில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ள கதவணையில், கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி, ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, அவர் கூறியதாவது:
மாயனுார் கதவணை, 1,233 மீட்டர் நீளம், 1.04 டி.எம்.சி. நீர் தேக்கும் கொள்ளளவு கொண்டது. கதவணையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, 98 பிரதான மதகுகள் வழியாக, அதிகபட்சமாக வினாடிக்கு, 4 லட்சத்து, 63 ஆயிரம் கனஅடி உபரி வெள்ளநீரை வெளியேற்றும் வகையில் இது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மழை காலங்களில் காவிரியில் பெருக்கெடுத்து வரும் நீரை தேக்கி, விவசாய பயன்பாட்டிற்கு திட்டமிட்டு பகிர்ந்தளிப்பதில் கதவணை முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
கதவணையின் வலது கரையில் தென்கரை வாய்க்கால், கிருஷ்ணராயபுரம் வாய்க்கால், கட்டளை மேட்டு வாய்க்கால் மற்றும் புதிய கட்டளை மேட்டு வாய்க்கால் ஆகிய, 4 பாசன வாய்க்கால்களும், இடது கரையில் வடகரை வாய்க்காலும் அமைந்துள்ளன. 5 பாசன வாய்க்கால் மூலம் கரூர், திருச்சி மற்றும் தஞ்சாவூர் ஆகிய டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள, 1 லட்சத்து, 18 ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
மழை காலங்களில் காவிரியில் ஏற்படும் உபரி வெள்ளநீரை, ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தும் நோக்கில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும், காவிரி – குண்டாறு நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்திலும் மாயனுார் கதவணை மையப்புள்ளியாக விளங்குகிறது.
காவிரியின் உபரிநீரை அக்னியாறு, தெற்கு வெள்ளாறு, மணிமுத்தாறு, வைகை மற்றும் குண்டாறு ஆகிய நதிகளுடன் இணைக்கும் திட்டத்தின் கீழ், வெள்ள காலங்களில் கிடைக்கும், 5.40 டி.எம்.சி. உபரி நீரை திருப்பி விடுவதற்கான தலைப்பு பகுதியாக கதவணை செயல்படுகிறது.
இவ்வாறு, கூறினார்.
ஆய்வின்போது, கதவணையின் பாதுகாப்பு, மதகுகளின் செயல்பாடு, நீர் வரத்து மற்றும் வெளியேற்றத்தின் அளவுகளை தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு, கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.