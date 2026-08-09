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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ புதுச்சேரி சாராயம் கடத்தல் நாகையில் 4 பேர் கைது 3 பைக்குகள் பறிமுதல்

﻿ புதுச்சேரி சாராயம் கடத்தல் நாகையில் 4 பேர் கைது 3 பைக்குகள் பறிமுதல்

﻿ புதுச்சேரி சாராயம் கடத்தல் நாகையில் 4 பேர் கைது 3 பைக்குகள் பறிமுதல்

ADDED : ஆக 09, 2026 03:45 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 03:45 AM

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நாகப்பட்டினம்: நாகையில் புதுச்சேரி சாராய பாட்டில்கள் கடத்திய நால்வரை போலீசார் கைது செய்து,3 பைக்குகள் மற்றும் சாராய பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் இருந்து நாகைக்கு மது கடத்தல் நடப்பதாக, நாகை, மதுவிலக்கு பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது.

இதையடுத்து, கங்காளாஞ்சேரி வழியாக திருவாரூர் செல்லும் சாலையில் மது விலக்கு போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது காரைக்காலில் இருந்து நாகை நோக்கி அதிவேகமாக வந்த 3 பைக்குகளை போலீசார் மடக்கி பிடித்தனர்.

விசாரணையில், காரைக்காலில் இருந்து 180 மி.லி , அளவிலான 250 சாராய பாட்டில்களை கடத்தி செல்வது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து சாராய பாட்டில்கள் மற்றும் 3 பைக்குகளையும் பறிமுதல் செய்த போலீசார், சாராயம் கடத்திய அகர ஒரத்தூர் மனோஜ், 19, சிக்கல் சஞ்சய், எரவாஞ்சேரி மது பிரகாஷ், 21, ஆகாஷ், 23, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.

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