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சென்னை: வங்கக் கடலில் உருவான 'முரசு' புயல், ஆந்திராவின் நெல்லூர் - நரசாபூர் இடையே கரையை கடந்தது. ஆந்திராவில் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. வரும் நவம்பர் 5ம் தேதி வரை கனமழை தொடரும் என வானிலை மையம் எச்சரித்தது.
மோசமான வானிலை நிலவி வருகிறது. புயல் தாக்கம் காரணமாக ஆந்திரா செல்லும் விமானங்கள் இரண்டாவது நாளாக ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து விஜயவாடா, ராஜ முந்திரி விமான நிலையங்களுக்கு செல்லும் 2 விமானங்களும், அங்கிருந்து சென்னைக்கு வரும் 2 விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன.
நேற்றைய தினம் சென்னை-ஆந்திரா இடையே 11 விமானங்கள் சேவை பாதிக்கப்பட்டது. சென்னையில் இருந்து புறப்பட இருந்த 5 விமானங்கள், வரவிருந்த 6 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
புயலால் 2வது நாளாக இன்றும் பாதிப்பு; சென்னை-ஆந்திரா செல்லும் 4 விமானங்கள் ரத்து
புயலால் 2வது நாளாக இன்றும் பாதிப்பு; சென்னை-ஆந்திரா செல்லும் 4 விமானங்கள் ரத்து
ADDED : நவ 03, 2026 10:23 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:23 AM
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சென்னை: வங்கக் கடலில் உருவான 'முரசு' புயல், ஆந்திராவின் நெல்லூர் - நரசாபூர் இடையே கரையை கடந்தது. ஆந்திராவில் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. வரும் நவம்பர் 5ம் தேதி வரை கனமழை தொடரும் என வானிலை மையம் எச்சரித்தது.
மோசமான வானிலை நிலவி வருகிறது. புயல் தாக்கம் காரணமாக ஆந்திரா செல்லும் விமானங்கள் இரண்டாவது நாளாக ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து விஜயவாடா, ராஜ முந்திரி விமான நிலையங்களுக்கு செல்லும் 2 விமானங்களும், அங்கிருந்து சென்னைக்கு வரும் 2 விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளன.
நேற்றைய தினம் சென்னை-ஆந்திரா இடையே 11 விமானங்கள் சேவை பாதிக்கப்பட்டது. சென்னையில் இருந்து புறப்பட இருந்த 5 விமானங்கள், வரவிருந்த 6 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.