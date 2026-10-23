குழந்தைகள் தினத்தன்று மாணவர்களுக்கு ‘கேக்’ வழங்க 4 நிறுவனங்கள் தேர்வு
குழந்தைகள் தினத்தன்று மாணவர்களுக்கு ‘கேக்’ வழங்க 4 நிறுவனங்கள் தேர்வு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:44 PM
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 23, 2026 07:44 PM
சென்னை: நவம்பர் 14ம் தேதி, தேசிய குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. அன்று, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கு, ‘கேக்’ வழங்க, தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்கான, குறுகிய கால டெண்டரை தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வாணிப கழகம் வெளியிட்டது.
அதன் அடிப்படையில், ‘கேக்’ வினியோகத்திற்காக, ‘பிரிட்டானியா, ஐ.டி.சி., எலைட் நேச்சுரல், ட்ரீம் பேக்’ ஆகிய நான்கு நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த நான்கு நிறுவனங்களும் மொத்தம் 62 லட்சத்து, 46,412 கேக்குகள் தயாரித்து வழங்க உள்ளன. இதற்கு 7.34 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட உள்ளது.
தயார் செய்யப்படும் கேக்குகள், நவ., 9 முதல் 11ம் தேதிக்குள், வினியோகம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், கூட்டுறவு வாணிப கழக கிடங்குகளில் வைக்கப்பட்ட கேக்குகளை, உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்றும், டெண்டரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.