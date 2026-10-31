மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் 4 பொது மேலாளர் மாற்றம்

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சேலம்: தமிழகத்தில், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி பொது மேலாளர்கள், 4 பேர் இன்று (அக்.,31) இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதற்கான உத்தரவை, நிதி மற்றும் வங்கியியல் பிரிவு கூடுதல் பதிவாளர் சுப்பரணி பிறப்பித்துள்ளார்.
அதன்படி சேலம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி பொது மேலாளர் சதீஷ்குமார், மதுரை மத்திய கூட்டுறவு வங்கிக்கும், திருச்சி மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கண்ணன் சேலத்துக்கும், திண்டுக்கல் பாலசுப்ரமணியம் சிவகங்கைக்கும், அங்கு பணியாற்றிய செந்தில்குமார், திண்டுக்கல் மத்திய கூட்டுறவு வங்கிக்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
ADDED : அக் 31, 2026 09:38 PM
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சேலம்: தமிழகத்தில், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி பொது மேலாளர்கள், 4 பேர் இன்று (அக்.,31) இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதற்கான உத்தரவை, நிதி மற்றும் வங்கியியல் பிரிவு கூடுதல் பதிவாளர் சுப்பரணி பிறப்பித்துள்ளார்.
அதன்படி சேலம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி பொது மேலாளர் சதீஷ்குமார், மதுரை மத்திய கூட்டுறவு வங்கிக்கும், திருச்சி மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கண்ணன் சேலத்துக்கும், திண்டுக்கல் பாலசுப்ரமணியம் சிவகங்கைக்கும், அங்கு பணியாற்றிய செந்தில்குமார், திண்டுக்கல் மத்திய கூட்டுறவு வங்கிக்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.