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சென்னை: ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 4 பேர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
ஹரி கிரண் பிரசாத் - ராமநாதபுரம் எஸ்பி ஆகவும்
சந்தீஷ் - தென் சென்னை போக்குவரத்து துணை கமிஷனர் ஆகவும்
முத்துக்குமார் - ஆவடி போக்குவரத்து துணை கமிஷனர் ஆகவும்
ஈஸ்வரன் - தாம்பரம், பள்ளிக்கரணை துணை கமிஷனர் ஆகவும் நியமிக்கப்பட்டனர்.
4 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: ராமநாதபுரம் எஸ்பியாக ஹரி கிரண் பிரசாத் நியமனம்
4 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: ராமநாதபுரம் எஸ்பியாக ஹரி கிரண் பிரசாத் நியமனம்
ADDED : நவ 06, 2026 06:31 PM
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சென்னை: ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 4 பேர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
ஹரி கிரண் பிரசாத் - ராமநாதபுரம் எஸ்பி ஆகவும்
சந்தீஷ் - தென் சென்னை போக்குவரத்து துணை கமிஷனர் ஆகவும்
முத்துக்குமார் - ஆவடி போக்குவரத்து துணை கமிஷனர் ஆகவும்
ஈஸ்வரன் - தாம்பரம், பள்ளிக்கரணை துணை கமிஷனர் ஆகவும் நியமிக்கப்பட்டனர்.