தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/4 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: ராமநாதபுரம் எஸ்பியாக ஹரி கிரண் பிரசாத் நியமனம்

4 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: ராமநாதபுரம் எஸ்பியாக ஹரி கிரண் பிரசாத் நியமனம்

4 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்: ராமநாதபுரம் எஸ்பியாக ஹரி கிரண் பிரசாத் நியமனம்

ADDED : நவ 06, 2026 06:31 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 06, 2026 06:31 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் 4 பேர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.

ஹரி கிரண் பிரசாத் - ராமநாதபுரம் எஸ்பி ஆகவும்

சந்தீஷ் - தென் சென்னை போக்குவரத்து துணை கமிஷனர் ஆகவும்

முத்துக்குமார் - ஆவடி போக்குவரத்து துணை கமிஷனர் ஆகவும்

ஈஸ்வரன் - தாம்பரம், பள்ளிக்கரணை துணை கமிஷனர் ஆகவும் நியமிக்கப்பட்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us