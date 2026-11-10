சேலம், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 3 விபத்துகளில் 4 பேர் பலி
சேலம், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 3 விபத்துகளில் 4 பேர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:57 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:54 AM
சேலம்: சேலம், நாமக்கல் மாவட்டங்களில் நடந்த மூன்று விபத்துகளில், 4 பேர் பலியாகினர்.
சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர், பி.என்.பட்டி டவுன் பஞ்., சின்னகாவூர், பொன்னுசாமி காட்டுவளவை சேர்ந்தவர் பரமசிவன், 19. இவருடைய நண்பர்கள் சின்னகாவூர் ஹரி, 19, அருகிலுள்ள மாரிமுதலி காட்டுவளவை சேர்ந்த ஆனந்தராஜ், 17. இதில், மேட்டூர் ஆர்.எஸ்., அரசு நிதி பெறும் பள்ளியில் ஆனந்தராஜ் பிளஸ் 2 படிக்கிறார். பரமசிவன், ஹரி ஆகியோர் பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் எலக்ட்ரிக்கல் படித்துள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் மதியம், 2:40 மணிக்கு பரமசிவன் தனது டி.வி.எஸ்., ஸ்டார் சிட்டி பைக்கில், தலைகவசம் அணியாமல் நண்பர்கள் ஆனந்தராஜ், ஹரி இருவரையும் ஏற்றிக் கொண்டு சின்னகாவூரில் இருந்து, பவானி – தொப்பூர் சாலையில் மேட்டூர் ஆர்.எஸ்., நோக்கி சென்றனர்.
அப்போது, ஒசூரில் இருந்து மதுரைக்கு அதே பகுதியில் ஒரு கன்டெய்னர் லாரி சென்றது. அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த கன்டெய்னர் லாரி, எதிரே வந்த பைக் மீது மோதியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே பரமசிவன் பலியானார். சேலம் அரசு மருத்துவமனை கொண்டு செல்லும் வழியில் ஆனந்தராஜ் இறந்து விட்டார். படுகாயமடைந்த ஹரி, சேலம் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கருமலைக்கூடல் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
வாலிபர் உயிரிழப்பு
சேலம் மாவட்டம், தம்மம்பட்டி அருகே உலிபுரம்புதுாரை சேர்ந்த பெரியசாமி மகன் தங்கதுரை, 29, கூலித் தொழிலாளி. இவரது உறவினர் ரமேஷ் மகன் நாகராஜ், 19. இவர்கள், பஜாஜ் – பல்சர் பைக்கில், நேற்று முன்தினம் இரவு, 11:45 மணிக்கு நாகியம்பட்டி வழியாக உலிபுரம் நோக்கிச் சென்றனர். தலைகவசம் அணியாத நிலையில், வளைவில் வேகமாக சென்றபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக், சாலையோர சுவற்றின் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் துாக்கி வீசப்பட்ட தங்கதுரைக்கு தலையில் படுகாயம் ஏற்பட்டு, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். அவருடன் வந்த நாகராஜ் படுகாயமடைந்த நிலையில், ஆத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். தம்மம்பட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சூப்பர்வைசர் பலி
நாமக்கல் – சேலம் சாலை, மகாத்மா காந்தி நகரை சேர்ந்தவர் தமிழ்செல்வன், 52; டாஸ்மாக் மதுபான கடை சூப்பர்வைசர். அவரது மனைவி ஹரிணீஸ்வரி, 38. தம்பதிக்கு, இரண்டு மகன்கள்.
தமிழ்செல்வன், நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:30 மணிக்கு, ‘ஹீரோ ஸ்பிளண்டர் பிளஸ்’ டூவீலரில், வீட்டில் இருந்து டாஸ்மாக் கடைக்கு புறப்பட்டார். அப்போது, நாமக்கல் அடுத்த செல்லப்பா காலனியை சேர்ந்த சரத்குமார், 36, என்பவர், ‘வெஸ்பா’ டூவீலரில் வந்துள்ளார். இருவரும் தலைக்கவசம் அணியவில்லை.
நாமக்கல் – சேலம் சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, தமிழ்செல்வன் டூவீலரின் பின்னால், சரத்குமாரின் டூவீலர் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில், படுகாயமடைந்த தமிழ்செல்வனை, அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, சேலம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர். அங்கு அவர் உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து நாமக்கல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.