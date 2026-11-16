உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்பாக 4 மாநகராட்சிகள் சீரமைப்பு!
உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்பாக 4 மாநகராட்சிகள் சீரமைப்பு!
ADDED : நவ 16, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:27 PM
சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன், 4 மாநகராட்சிகள் மற்றும் 9 நகராட்சிகள் சீரமைப்பு செய்யப்பட உள்ளன' என, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில், திமுக ஆட்சியில், சென்னை மாநகராட்சி உட்பட பல்வேறு மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் விரிவாக்கம் மற்றும் சீரமைப்பு பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. பல தரப்பில் இருந்தும் எதிர்ப்பு கிளம்பியதால், இந்த பணிகள் கைவிடப்பட்டன.
சென்னையில், சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு ஏற்ப, மண்டலங்கள் பிரிக்கும் பணி தொடங்கி, இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட்டும், திமுக கவுன்சிலர்கள் எதிர்ப்பு காரணமாக கைவிடப்பட்டது.
தற்போதைய சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கான பதவிகாலம், 2027ம் ஆண்டு பிப்., மாதத்துடன் முடிவடைகிறது. இந் நிலையில், நகராட்சி நிர்வாகத்தின் கீழ், திருவண்ணாமலை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை, நாமக்கல் ஆகிய மாநகராட்சிகளில், மறு சீரமைப்பு பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில், அடுத்த ஆண்டு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்க உள்ளது. அதனால், 4 மாநகராட்சிகள், 9 நகராட்சிகளில் மட்டுமே, சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகின்றன. சென்னை மாநகராட்சியிலும் சீரமைப்பு செய்ய வேண்டும்.
ஆனால், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன், அப்பணிகளை முடிக்க முடியாது. தேர்தல் தாமதமாக கூடும் என்பதால், சென்னையில் சீரமைப்பு பணிகள் கிடையாது. அதேநேரம், தேர்தலுக்குப்பின், வானகரம் போன்ற சில பகுதிகளை, மாநகராட்சியுடன் இணைக்கும் பணிகள் நடக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.