மும்பையில் தரைதட்டி நின்ற கப்பலில் திருட சென்ற 4 பேர் விஷவாயு தாக்கி பலி
மும்பையில் தரைதட்டி நின்ற கப்பலில் திருட சென்ற 4 பேர் விஷவாயு தாக்கி பலி
UPDATED : அக் 02, 2026 01:25 AM
ADDED : அக் 02, 2026 01:22 AM
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில் தரைதட்டி நின்ற கப்பலில் திருட முயன்ற நால்வர் நச்சுக்காற்றை சுவாசித்து பலியான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மஹாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பையின் கோராய் பகுதியில் உள்ள மனோரி கடற்கரையில் மத்திய அமெரிக்க நாடான நிகரகுவா நாட்டு கொடியுடன் பயணித்த கப்பல் கடந்த நான்கு மாதங்களுக்கு முன் தரைதட்டி நின்றது. இதில் உள்ள செப்பு தகடுகளை திருட, எட்டு பேர் கும்பல் திட்டமிட்டது.
கடந்த 26ம் தேதி படகு மூலம் தரைதட்டிய கப்பல் அருகே சென்றனர். படகில் ஒருவர் அமர்ந்திருக்க மற்ற ஏழு பேரும் கப்பலில் ஏறினர். கப்பலின் உட்பகுதியில் உள்ள அறைக்கு சென்ற நான்கு பேர் கேஸ் கட்டரை பயன்படுத்தி எரிவாயு குழாயை வெட்டி திருட முயன்றனர்.
அப்போது அந்த பைப்பில் இருந்து கசிந்த விஷவாயுவை சுவாசித்த திருடர்கள் நான்கு பேரும் மயங்கி விழுந்து பலியாகினர். இதையடுத்து கப்பலின் மேற்பகுதியில் நின்றிருந்த மூவர் மற்றும் படகில் இருந்த ஒருவர் என நான்கு பேரும் தப்பி சென்று கோராய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தனர்.
இதையடுத்து போலீசார் கடற்படையினருடன் இணைந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் கப்பலில் சிக்கிய நான்கு பேரின் சடலங்களையும் மீட்டனர். அவற்றை அங்குள்ள மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். உயிரிழந்த நான்கு பேரும் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள். தரைதட்டி நின்ற கப்பலை ஏற்கனவே இருமுறை அந்த கும்பல் பார்வையிட்டு திருட முயன்றது.
இதற்கிடையே கப்பலின் உரிமையாளர் வெளிநாட்டுக்கு தப்பியோடி விட்டதால் அவரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர். மேலும் இந்த கப்பல் மீது சட்டவிரோத எண்ணெய் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் வழக்குபதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நான்கு பேர் பலியான சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.