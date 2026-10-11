போதை மாத்திரைகளை நீரில் கரைத்து ஊசி மூலம் செலுத்திய 4 இளைஞர்கள் கைது
போதை மாத்திரைகளை நீரில் கரைத்து ஊசி மூலம் செலுத்திய 4 இளைஞர்கள் கைது
UPDATED : அக் 11, 2026 02:11 AM
ADDED : அக் 11, 2026 01:29 AM
கரூர்: கரூர் அருகே, போதை மாத்திரைகளை தண்ணீரில் கரைத்து, ஊசி மூலம் செலுத்திக்கொண்ட, நான்கு இளைஞர்களை தான்தோன்றிமலை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கரூர் தெற்கு காந்திகிராமம் பகுதியில், தான்தோன்றிமலை எஸ்.எஸ்.ஐ., அறிவழகன் உள்பட போலீசார், நேற்று முன்தினம் காலை, 11:00 மணியளவில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது தெற்கு காந்திகிராமம், இந்திரா நகர் எதிரே ரயில் பாதை அருகே உள்ள முட்புதரில், சிலர் மயக்க நிலையில், ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்தபடி அமர்ந்திருப்பதை கண்டனர். அவர்களை சோதனை செய்தபோது, போதை மாத்திரைகளை அவர்கள் தண்ணீரில் கரைத்து, அதை ஊசி மூலம் செலுத்தி கொண்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து இந்திரா நகரை சேர்ந்த தனுஷ், 23, மணிகண்டன், 19, சக்தி நகரை சேர்ந்த சூர்யா, 23, வடக்கு காந்திகிராமம் முத்துநகரை சேர்ந்த நிஷாந்த், 19, ஆகிய, 4 பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்து, 3,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள, 150 டாபென்டடால் மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.