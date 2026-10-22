நாகூர் தர்காவுக்கு 45 கிலோ சந்தனக்கட்டை
நாகூர் தர்காவுக்கு 45 கிலோ சந்தனக்கட்டை
UPDATED : அக் 22, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:24 PM
UPDATED : அக் 22, 2026 07:29 PM ADDED : அக் 22, 2026 07:24 PM
சென்னை: நாகூர் தர்கா கந்துாரி சந்தனக்கூடு திருவிழாவிற்கு, 45 கிலோ சந்தனக்கட்டை இலவசமாக வழங்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
நாகூர் தர்கா கந்துாரி சந்தனக்கூடு திருவிழா, வரும் நவம்பர் 10ல் துவங்கி, 14 நாட்கள் நடக்கவுள்ளது. இதற்காக, 45 கிலோ சந்தனக்கட்டைகளை இலவசமாக, தமிழக அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கி வருகிறது.
நடப்பாண்டு சந்தனக்கட்டைகளை வழங்குவதற்கான அரசாணையை, தர்கா நிர்வாகிகளிடம் முதல்வர் விஜய் நேற்று வழங்கினார். அப்போது, அமைச்சர்கள் ஷாஜகான், முகமது பர்வேஸ், ரஞ்சித்குமார் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.
பின், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் அளித்த பேட்டி:
சந்தனக்கட்டைகளை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என நிர்வாகிகள் கூறியதாக, சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகும் செய்தியில் உண்மையில்லை. இதில், எந்த அரசியல் தலையீடும் கிடையாது.
நாகூர் தர்காவில் யானை இருப்பது வழக்கம். அதை வழங்க, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, முதல்வரிடம் தர்கா நிர்வாகிகள் வாயிலாக வலியுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. பரிசீலனை செய்வதாக முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.